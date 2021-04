Gratis MacX DVD Ripper Pro: col Superhero Day si vince una TV 4K

Ecco un’occasione da non perdere: grazie al Superhero Day non solo scaricate gratuitamente MacX DVD Ripper Pro, ma potete tentare la fortuna e vincere un televisore 4K o uno degli altri fantastici premi in palio. Questa promozione non solo vi offre quindi l’opportunità di mettere le mani sulla licenza gratuita di un ottimo software per la masterizzazione dei DVD ma vi consente di comprare la licenza con supporto agli aggiornamenti gratuiti a vita con uno sconto del 56%. Ma andiamo con ordine.

Cos’è e cosa fa MacX DVD Ripper Pro

MacX DVD Ripper Pro è un programma che, come dicevamo, consente di effettuare una copia dei DVD, il che diventa particolarmente utile quando si vuole preservare il disco originale di un film del proprio supereroe preferito.

In questo modo non ci si dovrà più preoccupare del normale deterioramento di un disco che viene utilizzato spesso o dei graffi che per via di un uso sconsiderato da parte di un bambino potrebbero finire sul disco rendendolo illeggibile: tenendo l’originale nella libreria e usando solo una copia, tutto questo viene evitato.

Un’altra possibilità offerta da questo programma è quello di convertire il film di un DVD originale in proprio possesso in un file video riproducibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di poterlo guardare senza doverlo acquistare nuovamente da una piattaforma di streaming e, soprattutto, senza disporre di una connessione ad Internet.

Così non solo non si vanno a consumare i dati del proprio piano tariffario ma si potranno guardare i film regolarmente acquistati e archiviati nella propria libreria senza interruzioni anche durante un viaggio in aereo o in treno.

MacX DVD Ripper Pro supporta sia la copia completa del DVD che la conversione dei video in file MP4, AVI e simili, ma può anche effettuare una copia del disco tramite immagine ISO in modo da poterla archiviare su un hard disk per poter poi effettuare nuovamente più copie dello stesso DVD senza più toccare il file originale.

Può anche esportare la sola traccia audio e, soprattutto, supporta qualsiasi DVD, dalle nuove uscite ai dischi più vecchi, anche danneggiati o strutturati male. Grazie alla tecnologia di accelerazione hardware di livello 3 fa tutto questo in maniera molto rapida, offrendo la copia completa di un DVD in appena cinque minuti e senza alcuna perdita nella qualità.

Dentro questo programma è inoltre inclusa tutta una serie di strumenti che permette di modificare un DVD in pochi click andando ad esempio a tagliare o unire alcuni spezzoni di video, ritagliarne solo una parte, aggiungere sottotitoli e regolare tanti altri parametri audio e video.

La promozione Superhero Day

Come dicevamo questo programma si può scaricare gratuitamente approfittando della promozione Superhero Day. Con il download si ottiene la licenza gratuita per usare completamente MacX DVD Ripper Pro: l’unica cosa che manca è la possibilità di aggiornarlo in futuro non appena vengono rilasciate nuove versioni, ma per chi fosse interessato in questo momento la licenza completa che comprende anche gli aggiornamenti gratuiti a vita è scontata del 56%, pagandola quindi 29,95 dollari anziché 67,95 dollari.

MacX DVD Ripper Pro può essere scaricato gratuitamente da chiunque: l’azienda mette a disposizione 500 licenze ogni giorno, fino alla fine della promozione.

Inserendo poi il proprio indirizzo email nell’apposito box all’interno della pagina della promozione è possibile partecipare al concorso grazie al quale si può vincere un televisore in 4K oppure uno dei dieci personaggi Marvel della serie Funko POP! o uno dei 30 film in DVD messi in palio per l’occasione.

Si tratta quindi di un’occasione unica per poter tentare la fortuna per vincere uno dei premi in palio e allo stesso tempo ottenere gratuitamente la licenza per utilizzare completamente uno ottimo software di masterizzazione DVD sia su Mac che su PC Windows.