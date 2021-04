Coda, il film premiato al Sundace arriva su Apple TV+

CODA è il primo film nella storia del Sundance Festival a vincere tutti i migliori premi nella categoria US Dramatic Competition: Apple annuncia che il film sarà presentato in anteprima per gli utenti di Apple TV+ e nelle sale contemporaneamente. Una grande notizia per la piattaforma di streaming Apple.

Scritto e diretto da Siân Heder, CODA è stato presentato nella categoria US Dramatic Competition al Sundance Film Festival 2021 e ha ricevuto quattro premi: il Premio speciale della giuria per Ensemble Cast, il Premio alla regia, Premio del pubblico e Gran Premio della giuria.

La trama racconta della diciassettenne Ruby (Emilia Jones), unico membro udente di una famiglia di non udenti; un CODA, ossia figlio di adulti sordi. La sua vita ruota attorno al ruolo di interprete per i suoi genitori (Marlee Matlin, Troy Kotsur) e al lavoro sul peschereccio della famiglia ogni giorno prima della scuola, insieme al padre e al fratello maggiore (Daniel Durant).

Quando Ruby si unisce al club corale del suo liceo, scopre però il suo dono per il canto e presto si ritrova attratta dal suo compagno di duetto Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Incoraggiata dal suo entusiasta e tenace maestro di coro (Eugenio Derbez) a iscriversi a una prestigiosa scuola di musica, Ruby si trova combattuta tra gli obblighi che sente nei confronti della sua famiglia e il perseguimento dei propri sogni.

Il film è interpretato da Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Amy Forsyth, Kevin Chapman e Marlee Matlin. CODA è prodotto da Vendome Pictures e Pathé, con Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger e Jérôme Seydoux come produttori, e Ardavan Safaee e Sarah Borch-Jacobsen come produttori esecutivi.

Il film sarà presentato in anteprima nelle sale e su Apple TV + venerdì 13 agosto.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.