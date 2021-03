Gratis per Pasqua: MacX Video Converter Pro e altri 4 software Mac

E’ un’offerta che non potete proprio rifiutare quella che trovate attualmente attiva sul sito ufficiale di MacX DVD dove, per festeggiare la Pasqua imminente, viene offerta gratuitamente la licenza per MacX Video Converter Pro e altri quattro servizi.

Di MacX DVD Video Converter Pro abbiamo già parlato altre volte tra le nostre pagine. Questo programma permette di editare e convertire i video 4K in un formato più facilmente gestibile non solo su computer, ma anche su smartphone e tablet Android e iOS.

E’ una sorta di “coltellino svizzero” per i video perché riconosce quelli catturati con più di 370 dispositivi in oltre 420 profili audio/video (tra cui MP4, MKV, AVI, FLV, HEVC/H.264, MOV, MP3) ed è in grado di adattare alla perfezione il risultato al dispositivo su cui verrà poi riprodotto.

Compatibile con video in 4K e HD, grazie a MacX Video Converter Pro è possibile anche ridurre notevolmente il peso e l’ingombro dei file video senza perdere qualità, per godersi i filmati al loro massimo su qualunque dispositivo senza rinunciare alla qualità d’immagine.

Questo software rappresenta per altro uno standard per la sua velocità ed oltre alla conversione permette di intervenire anche sui video stessi, apportando modifiche e attività di editing, il tutto sfruttano l’accelerazione delle GPU. Il software è estremamente facile da usare, adatto sia ai principianti che ai più esperti, per soddisfare le esigenze quotidiane di elaborazione video, ma con funzionalità avanzate per i professionisti.

Con l’offerta attualmente in corso sul sito ufficiale ottenete la licenza completa per questo programma, per Windows e per Mac: si tratta di un regalo pasquale per i nostri utenti che ha un valore di 59,95 dollari, al quale si aggiungono altri quattro regali che l’utente può decidere di accogliere oppure no.

Se infatti si decide di pubblicizzare la pagina promozionale attraverso alcune delle soluzioni proposte si potrà dare una martellata virtuale alle quattro uova di Pasqua presenti al suo interno per ottenere in regalo uno dei quattro servizi in regalo.

In palio c’è la licenza completa per DoYourData Uninstaller Pro, un software che facilita la disinstallazione di programmi, plug-in e la pulizia del sistema; la licenza completa per il software di fotoritocco COLOR project 5; l’abbonamento gratuito semestrale per KeepSolid SmartDNS, un servizio che permette di bypassare le restrizioni geolocalizzate dei proxy DNS e l’abbonamento per 6 mesi di VPN Unlimited, che protegge tutti i dati inviati e ricevuti su internet.

Più si condivide la pagina e maggiore sarà il numero di martellate che si potranno dare alle uova virtuali, quindi eseguendo quattro condivisioni diverse si potranno sbloccare i codici per tutti e quattro i servizi in regalo.

Nello specifico, come prima azione è richiesto di condividere la pagina attraverso i pulsanti collegati a Facebook, Twitter, Stampa, LinkedIn, Email, Pinterest, Gmail e Tumblr: questa condivisione permette di sbloccare casualmente uno dei software. Per i restanti tre è necessario iscriversi al canale YouTube dell’azienda, entrare a far parte del gruppo su Facebook e seguire la pagina di MacX su Facebook o su Twitter.

Per accedere al giveaway cliccate qui.