L’aspirapolvere robot Neato D8 ha lo scanner LiDAR

I nostri lettori conoscono bene lo scanner LiDAR, usato dalla NASA per i robot che vanno (anche) su Marte nonché da Apple per iPad Pro e, più di recente, su tutta la linea 12 di iPhone. Lo stesso sistema di mappatura tridimensionale ad alta efficienza ora è disponibile anche sul Neato D8, il primo aspirapolvere robot dell’azienda che si inserisce nella linea premium.

Disponibile sul mercato da pochi giorni, ha un tempo di autonomia di 100 minuti e un filtro ad alte prestazioni che cattura fino al 99% degli allergeni e delle particelle di polvere. Dispone inoltre della modalità “Eco” a risparmio energetico per l’aspirazione quotidiana e della modalità “Turbo” che massimizza le prestazioni per quelle aree che hanno bisogno di una pulizia più intensa.

Con la caratteristica forma a “D” che contraddistingue gli aspirapolvere robot di quest’azienda, Neato D8 è in grado di pulire in profondità negli angoli e lungo i bordi per una pulizia più completa rispetto ai robot di forma circolare, ed è dotato di un’ampia spazzola per la pulizia e di un contenitore per lo sporco che, a detta dell’azienda, è il più grande attualmente disponibile sul mercato.

Come dicevamo utilizza la tecnologia LaserSmart alimentata dallo scanner LiDAR per mappare e navigare la casa con elevata precisione, anche al buio e sotto i mobili. A partire dalla prima pulizia, e poi durante gli utilizzi successivi, questo sistema continuerà a mappare e ad adattarsi alla casa, in modo tale da rilevare, riconoscere e memorizzare tutti gli spostamenti, anche più piccoli, dei mobili esistenti o l’introduzione di nuovi. E’ inoltre dotato di un sensore di caduta a infrarossi che lo protegge dalle cadute accidentali che potrebbero avvenire quando si sporge in prossimità di un gradino o di una scalinata.

Il robot si configura e si personalizza tramite l’app MyNeato, la cui interfaccia grafica è stata rinnovata di recente, e dove è possibile creare zone “off-limits” per stabilire dove il Robot può pulire e dove no. Neato D8 si può comprare già oggi negozi MediaWorld, Unieuro, Comet, Eurocom ed online sul sito ufficiale e su Amazon dal 12 aprile a 799,99 euro. A breve saranno disponibili sul mercato Neato D9 e D10, i fratelli maggiori di Neato D8.