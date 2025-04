Greyhound, le riprese del seguito del film con Tom Hanks a inizio 2026

Le riprese del sequel di “Greyhound – Il nemico invisibile” per Apple TV+ inizieranno a inizio 2026.

Lo riferisce il sito Deadline spiegando che le riprese inizieranno a gennaio a Sydney (Australia) e che Hanks (che ha scritto la sceneggiatura) riprenderà il ruolo del capitano di fregata Ernest Krause. La regia sarà affidata di nuovo di Aaron Schneider e la produzione è sempre di Gary Goetzman per Playtone.

Stando a quanto riferisce Deadline, nel nuovo capitolo di Greyhound seguiremo Krause e l’equipaggio dalle spiagge della Normandia all’Oceano Pacifico contribuendo a cambiare le sorti della guerra.

A quanto pare vi sono trattative in corso con personaggi del cast precedente per riprendere i rispettivi ruoli.

“Greyhound – Il nemico invisibile” era stato nominato all’Oscar 2020 nella categoria Miglior sonoro.

Nell’epico film di guerra, Tom Hanks interpreta un veterano della marina militare che da capitano viene incaricato di proteggere un convoglio di 37 navi cariche di truppe e rifornimenti in una pericolosa missione attraverso l’Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. Per cinque giorni, al di fuori della copertura aerea alleata, il capitano e le tre navi scorta devono procedere lungo un’area dell’oceano conosciuta come “Black Pit”, o buco nero, nel tentativo di difendere uomini e mezzi dagli attacchi degli U-Boot nazisti. “Greyhound: il nemico invisibile” è ispirato agli avvenimenti della Battaglia dell’Atlantico, pochi mesi dopo che gli Stati Uniti si coalizzarono con la Gran Bretagna e gli Alleati. Oltre a Tom Hanks, altri interpreti sono Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue. Il film è scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.

Oltre alla La candidatura agli Oscar, “Greyhound – Il nemico invisibile” aveva ottenuto la candidatura ai premi BAFTA nelle categorie Effetti speciali e Sonoro; la nomination in due categorie rispettivamente dalla Visual Effects Society e dai Motion Picture Sound Editors; e la candidatura dalla Cinema Audio Society nella categoria Risultati eccezionali nel missaggio audio. Il film ha ricevuto inoltre candidature da People’s Choice Awards, Critics Choice Super Awards, Critics Choice Awards e diversi gruppi di critici.

