Greyhound, il film con Tom Hanks su Apple TV+ il 10 luglio

La Casa di Cupertino ha diffuso il primo trailer di “Greyhound”, film ambientato durante la Seconda guerra mondiale che ha come protagonista Tom Hanks e che sarà visibile sul servizio di streaming di Apple a luglio.

La pellicola doveva essere inizialmente distribuita da Sony Pictures nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 giugno, ma è stata poi posticipata a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. Apple, al termine di un’asta che si è conclusa settimane addietro, ha acquistato i diritti per 70 milioni di dollari.

Nel film Hanks recita la il ruolo di George Krause, n un ufficiale della marina alla guida di una flotta internazionale in missione per sbarcare truppe e rifornimenti alle forze alleate durante la battaglia dell’Atlantico, la campagna militare navale e aerea che si protrasse più a lungo e con maggiore continuità di tutta la seconda guerra mondiale.

Le riprese del film sono iniziate nel marzo del 2018 in Louisiana e si sono svolte a Baton Rouge coinvolgendo anche alcune fregate della Royal Canadian Navy.

Su Apple TV+ al momento sono visibili varie serie TV e alcuni film come “The Banker“, “Hala” e “La madre degli elefanti”. Apple ha siglato sin dallo scorso anno accordi per ottenere in esclusiva vari film.

Con “Greyhound” un film con Tom Hanks arriva sui servizi di streaming prima che nei cinema. Non è detto che Apple perseguirà questa strada ma è chiaro che si tratta di un passaggio importante specialmente per quanto riguarda il mercato dei lungometraggi.

