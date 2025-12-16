Non solo memorie RAM e unità SSD, anche gli hard disk tradizionali ora costano di più

La fame infinita di memoria (RAM e non solo) dei data center che consentono di sfruttare grazie al cloud varie funzionalità di intelligenza artificiale, sta portando all’aumento dei prezzi anche dei tradizionali dischi rigidi.

I dati elaborati dalle AI, come è facile immaginare, devono per forza di cose essere memorizzati da qualche parte e gli hard disk sono ancora imbattibili in termini di rapporto prezzo/spazio di archiviazione, perfetti per le infrastrutture che hanno bisogno come non mai di alimentare i server di OpenAI, Google, Microsoft e compagnia cantante.

Il sito Digitimes riferisce di una impennata nei prezzi mai vista prima, con prezzi cresciuti del 4% rispetto al trimestre precedente: può sembrare poca cosa ma erano anni che non si notava un aumento di prezzi in questo ambito.

Come accennato l’archiviazione sui tradizionali hard disk è usatissima nei data center. Con lo sviluppo esponenziale dei modelli di IA e del cloud computing, ci siamo ritrovati improvvisamente sommersi dai dati. Gli HDD consentono di archiviare, ottimizzare e monetizzare i dati, siano essi di infrastrutture IT di grandi multinazionali o di piccole imprese; sono perfetti per archiviare volumi enormi di dati, semplici da scalare e dal punto di vista dei data center vantano un equilibrio perfetto tra capacità, prestazioni e costi.

Dopo aver archiviato, integrato e analizzato dati complessi, le AI consentono di scoprire trend nuovi, pattern utili e dettagli strategici. Per estrapolare queste informazioni partendo da workload di big data sono necessarie infrastrutture di storage avanzate in grado di memorizzare grandi quantità di dati.

Crescente domanda di HDD in Cina e USA

I produttori dei tradizionali dischi rigidi hanno già fatto sapere che il trend dei prezzi in aumento continuerà per tutto il 2026 e che, potrebbe addirittura diventare la nuova normalità. Di sicuro c’è che il 2026 si profila come un anno da incubo per chiunque abbia la necessità di acquistare memorie RAM, unità SSD e ora dischi rigidi, un mercato che sta diventando quasi ostile verso chiunque abbia la necessità di assemblare o aggiornare dispositivi esistenti.

