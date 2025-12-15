Si avvicina la fine per le unità SSD SATA, Samsung vorrebbe abbandonare il mercato

Il mercato delle unità SSD offre sostanzialmente due tipologie di modelli: le unità SD PCI-Express (generalmente di tipo NVMe) e le unità SATA. Si tratta di due tipi principali di interfaccia SSD, ovvero le connessioni fisiche per collegare l’unità al computer.

SATA (acronimo di Serial Advanced Technology Attachment) è una connessione più vecchia; sebbene offra una compatibilità più ampia rispetto a PCIe, evidernzia da tempo la sua età in termini di prestazioni; la velocità massima teorica dell’interfaccia raggiunge circa 550 MB/s, mentre le più recenti unità PCIe 5.0 possono offrire anche 14.000 MB/s o più, una velocità quasi 25 volte superiore.

Secondo il canale Youtube Moore’s Law Is Dead, Samsung avrebbe intenzione di abbandonare nel 2026 il mercato delle unità SSD SATA, spostando l’attenzione verso chip con margini migliori, con gran parte della produzione destinata a soddisfare la domanda di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) nell’industria dell’AI.

Le unità SSD SATA sono di particolare interesse per chi ha vecchi computer che con le unità SATA è possibile aggiornare e velocizzare; sono utile anche per impiego in NAS o come unità SSD secondarie nei computer che non hanno disponibili connettori M.2 o simili.

La decisione di Samsung potrebbe essere un duro colpo per il mercato, già alle prese con gli aumenti delle memorie RAM e altri tipi di memorie usate per le unità SSD.

Samsung, oltretutto, à uno dei pochi produttori a offrire unità SSD con controller e memorie TLC, mentre il resto del mercato offre le memorie QLC (meno affidabili nel tempo). Esistono produttori cinesi che propongono unità SSD a basso costo ma non sempre queste sono affidabili e in grado di garantire prestazioni elevate. Se a tutto questo si aggiunge il problema che Micron (Crucial) non produrrà più unità SSD per il mercato consumer, è facile ipotizzare un probabile aumento dei prezzi. Se avete bisogno di comprare questo tipo di unità affrettatevi: è probabile che le scorte esistenti si esauriranno rapidamente, portando ad un ulteriore innalzamento dei prezzi.

A questo indirizzo un nostro articolo su come scegliere le unità SSD.