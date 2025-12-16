Facebook Twitter Youtube
Curiosità Tech

Se usi le chiamate WhatsApp, preparati: arrivano novità che cambiano le regole

Di Francesca Testa
Smartphone WhatsApp
WhatsApp, le nuove regole per le chiamate - Macitynet.it

Cambiano le regole per le chiamate di WhatsApp: una delle funzioni più utilizzate della popolare app sta per cambiare.

WhatsApp si rinnova ancora una volta con un aggiornamento che modifica profondamente la gestione delle chiamate vocali e video e l’interazione nelle chat, puntando a rendere più fluida e intuitiva l’esperienza degli utenti.

Le novità introdotte dall’app di messaggistica di Meta riflettono un’evoluzione significativa, che combina funzionalità migliorate con un uso più avanzato dell’intelligenza artificiale e una maggiore interattività di Stati e Canali.

WhatsApp, tutte le novità sulle chiamate

La principale novità riguarda la modalità di gestione delle chiamate perse. Fino a oggi, quando una chiamata vocale o video non veniva risposta, l’utente doveva tornare manualmente nella chat per spiegare il motivo del tentativo di contatto. Con il nuovo aggiornamento, invece, WhatsApp consente di registrare immediatamente un messaggio vocale o un breve video direttamente dalla schermata della chiamata non risposta.

Questa funzione mantiene il contesto della comunicazione all’interno della conversazione, evitando dispersioni e semplificando il flusso di dialogo. Il destinatario riceve così una notifica con la chiamata persa accompagnata dal messaggio allegato, potendo rispondere in un momento più comodo senza perdere informazioni importanti. Parallelamente, sono stati introdotti miglioramenti nelle chat vocali di gruppo: ora gli utenti possono utilizzare reazioni emoji senza interrompere chi sta parlando, favorendo una comunicazione più spontanea e meno frammentata.

Anche nelle videochiamate di gruppo, WhatsApp mette automaticamente in evidenza l’oratore attivo, facilitando la comprensione in conversazioni con numerosi partecipanti e riducendo le interruzioni. Un altro aspetto centrale dell’aggiornamento riguarda l’integrazione di Meta AI per ampliare le possibilità creative e informative all’interno dell’app. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale permettono di generare immagini di qualità superiore e di animare qualsiasi foto, trasformandola in un breve video.

WhatsApp chat
Chiamate WhatsApp, cambiano le regole: una vera rivoluzione per l’app – Macitynet.it

Questi contenuti possono essere condivisi sia nelle chat private sia negli Stati, che diventano così molto più dinamici e coinvolgenti. Gli Stati sono stati potenziati con l’introduzione di nuovi sticker, testi di canzoni sincronizzati e domande interattive, creando uno spazio in cui gli utenti possono interagire in modo diretto e creativo. Ogni nuova funzione è tutelata dalla crittografia end-to-end, garantendo la massima privacy durante le interazioni.

Anche i Canali ricevono strumenti simili: gli amministratori possono ora raccogliere feedback e opinioni in modo più semplice e organizzato, senza compromettere la riservatezza dei partecipanti. Questo rende i Canali un punto di riferimento sempre più efficace per la comunicazione di gruppo e la condivisione di informazioni. Sul fronte desktop, WhatsApp introduce una riorganizzazione dei contenuti condivisi, con una nuova sezione dedicata a documenti, link e file multimediali.

Questa novità agevola la ricerca e la gestione dei materiali scambiati nelle conversazioni, permettendo agli utenti di ritrovare rapidamente qualsiasi elemento senza dover scorrere lunghi dialoghi. Queste innovazioni confermano la direzione strategica di WhatsApp, che punta a trasformarsi in una piattaforma unica, capace di integrare messaggistica, chiamate e contenuti intelligenti in modo coerente e senza interruzioni. L’uso avanzato dell’intelligenza artificiale e l’attenzione alla privacy rappresentano elementi chiave per mantenere elevata la qualità dell’esperienza utente in un mercato sempre più competitivo.

