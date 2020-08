Harman presenta il sito web Art of Listening per migliorare l’ascolto attivo

Harman, sussidiaria di Samsung Electronics che si occupa di tecnologie connesse per i mercati automotive, consumer ed enterprise, annuncia il lancio del suo nuovo sito web Art of Listening.

Tra le lezioni fondamentali che il mondo ha imparato negli ultimi mesi c’è la profonda importanza della musica: per guarire, per ricordarci chi siamo in un ambiente nel quale niente sembra normale, per permettere di incontrarci anche durante un allontanamento sociale. Harman, insieme alla propria famiglia di noti marchi audio, ha a lungo sostenuto la capacità unica della musica di aiutare le persone a migliorare il loro umore e a ispirare la loro vita. Ma per poter attingere a questo potere di trasformazione della musica, una chiave fondamentale è saper ascoltare.

Attraverso il sito web Art of Listening, le persone hanno accesso a una ricca fonte di conoscenza, con informazioni costantemente aggiornate, non solo educative, ma anche stimolanti e divertenti. Il costruttore si auruga che aiuti tutti i visitatori a migliorare le loro tecniche di ascolto e a trarre i reali benefici dell’ascolto attivo.

Il sito web offre anche suggerimenti per l’ascolto da parte di esperti audio Harman, playlist attentamente curate per la valutazione delle apparecchiature audio, contenuti video motivanti con esperti del settore e gli ultimi episodi del podcast Harman Audio Matters.

«All’interno di Harman la nostra passione è creare esperienze di ascolto immersive per tutti, in studio, sul palco, a casa, in auto o in viaggio. Gli studi hanno dimostrato che per raccogliere tutti i benefici psicologici, fisiologici e cognitivi dell’ascolto della musica, la chiave è saper ascoltare. Il nostro nuovo sito web Art of Listening offre a tutti le risorse ideali per perfezionare le proprie capacità di ascolto», ha dichiarato Dave Rogers, President of the Lifestyle Division di Harman. Il sito web di Art of Listening è accessibile qui.

