Twitter rilascia la sua funzione per limitare le risposte ai tweet

Dopo il test durato mesi, Twitter sta rilasciando adesso per tutti gli utenti uno dei suoi esperimenti più audaci. L’azienda sta portando la sua funzione di limitazione delle risposte, che consente agli utenti di controllare chi può rispondere ai loro tweet, a tutti i suoi membri.

Con l’aggiornamento, che è ora disponibile per le app e il sito Web di Twitter, gli utenti possono scegliere chi può rispondere ai tweet prima di inviarli. Le opzioni tra cui scegliere per abilitare le risposte sono “tutti, le persone che segui e le persone che menzioni”. Se si sceglie di abilitare le risposte alle persone di cui si parla nel tweet, ma non si menziona nessuno, significa che nessuno potrà rispondere. Le impostazioni non influiscono sulla possibilità di ritwittare o citare tweet.

Il cambiamento è uno dei tanti esperimenti condotti da Twitter negli ultimi anni per migliorare la conversazione sulla sua piattaforma. Sebbene i limiti alle risposte siano stati controversi tra alcuni utenti, Twitter ha affermato che intende migliorare alcune delle dinamiche meno apprezzabili su Twitter. Peraltro, Twitter aggiunge anche nuove etichette quando le risposte sono limitate.

Così presenta la modifica Suzanne Xie di Twitter: