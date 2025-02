I novi Mac supportano HDMI-CEC, che cos’è e a cosa serve

Pubblicità

Tra le peculiarità dei Mac più recenti (con chip M3 Pro e seguenti, e M4 Pro e affini) c’è il supporto a una tecnologia nota come CEC (Consumer Electronics Control) per l’HDMI.

La funzionalità in questione è una estensione dell’HDMI che esiste da anni e permette di controllare, tra le altre cose, l’accensione e lo spegnimento: grazie al supporto di questo protocollo, quando si mette in standby il Mac è possibile inviare lo stesso comando anche al televisore connesso (e ovviamente riattivarlo, quando si riattiva il Mac).

In un documento di supporto Apple spiega come collegare il Mac tramite HDMI a una TV, a uno schermo o a un altro dispositivo HDMI e spiega che l’HDMI-CEC consente di riattivare lo schermo esterno automaticamente quando si collega il Mac, permettendo allo schermo esterno collegato di andare in stop o riattivarsi con il Mac.

Quali Mac sono compatibili con HDMI-CEC?

Apple spiega che l’opzione HDMI-CEC è compatibile con questi modelli di Mac con HDMI integrato:

MacBook Pro con M4, M3 Pro, M4 Pro, M3 Max o M4 Max introdotti a partire dal 2023

Mac mini con M4 o M4 Pro introdotti a partire dal 2024

La Mela spiega ancora che serve il suo adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale oppure l’adattatore Connect da USB-C a HDMI di Belkin (non tutti gli adattatori integrano il supporto alla tecnologia in questione) accessori che consentono la funzionalità HDMI-CEC su qualsiasi Mac con processore Apple con macOS Sonoma 14.4 o versioni successive.

Dalle Impostazioni di Sistema di macOS Sonoma 14.4 e seguenti è possibile abilitare o disabilitare la funzione HDMI-CEC nelle impostazioni dello schermo.

La funzionalità in questione è comoda per gli utenti di Mac Mini che sfruttano una TV come monitor o media center. Se usate un convertitore da USB-C a HDMI, assicuratevi che supporti il protocollo CEC (ovviamente anche la TV o altro dispositivo HDMI, sia compatibile con quest’ultimo: basta tipicamente verificare nell’elenco delle specifiche tecniche e in alcuni casi attivarlo nei menu delle opzioni sulle TV)