Prime Day, supersconto su PlayStation 5 Slim, solo 418,85€

Pubblicità Sony ha annunciato la nuova PlayStation 5 Slim da qualche tempo ed ora in occasione del Prime Day è già possibile in offerta per il Prime Day, solo 418,95 euro, anziché 549 euro. Un risparmio di ingente sul listino Ricordiamo che il nuovo modello ha la stessa potenza della prima versione, ma ha un fattore di forma più piccolo con un’unità disco ottico rimovibile e un SSD da 1TB. L’unità disco rimovibile del nuovo modello rende, di fatto, la console modulare, con un volume inferiore del 30%, e un peso inferiore del 18% rispetto all’originale. Oltre alle dimensioni, il look complessivo di questo modello appare modificato dal fatto che le cover che l’utente puà rimuovere e sostituire sono quattro, non più solamente due. La linea nera che separa le cover sembra richiamare lo stesso design che si intravede nel joypad, dove ogni singola sezione viene “spezzata” da una linea nera piuttosto marcata. All’interno della confezione è incluso il sostegno per mantenere la console in posizione orizzontale, oltre al classico controller Sony DualSense PS5 dotato di trigger adattivi. PS5 Slim in offerta a 418,50 euro è il migliore affare che abbiamo visto su Amazon per questo prodotto molto richiesto. Click qui per comprare

