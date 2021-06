Hisense amplia la gamma TV con 4 nuove serie 2021

Hisense continua a crescere in Italia: oltre alle Laser TV fino a 120 pollici, rinnova le proprie serie di TV con diversi nuovi modelli 2021 dedicati gli utenti esigenti sia sotto il profilo estetico che di qualità visiva e ricchezza di contenuti.

I nuovi prodotti puntano a catturare l’attenzione di un pubblico ampio: gli appassionati, che potranno godersi la qualità del pannello OLED 4K, nelle varianti da 55’’ e 65’’, fino a chi vuole un prodotto tecnologicamente di alto profilo, ma compatto nelle dimensioni, come il 43’’ della linea QLED. Tutti i prodotti delle nuove serie Hisense offrono soluzioni video di ultima generazione, tecnologie audio in grado di coinvolgere lo spettatore e una sezione smart all’avanguardia con la piattaforma proprietaria VIDAA 5.0.

Nella serie 2021 dei TV Hisense torna in campo la tecnologia OLED, rigorosamente 4K, con la serie A9G disponibile nelle dimensioni da 55’’ e 65’’. Estetica minimale con cornici sottilissime e una base moderna, ma soprattutto tecnologie quali HDR 10+ e Dolby Vision, il pannello a 120 Hz e il processore video Hisense Hi-View lo rendono un prodotto per intenditori.

L’audio non è da meno, con il pieno supporto per Dolby Atmos e la soundbar 2.1.2 frontale da 120W con subwoofer integrato, perfetta per godere appieno i contenuti senza dover affrontare ulteriori spese. Il tutto è completato da una ricca serie di contenuti ed esperienza utente migliorata grazie alla piattaforma VIDAA 5.0 proprietaria, costantemente aggiornata dal costruttore, compatibile con il controllo vocale Alexa e Google Assistant.

Nuova serie 2021 Hisense con tecnologia ULED 4K. Disponibile nei tagli da 55’’ e 65’’, U8GQ è una serie pensata per l’intrattenimento di qualità. Basata su risoluzione 4K, offre un corredo tecnico di ultima generazione, a partire dal pannello Quantum Dot IPS 120Hz da 1.000 nit, per luminosità elevata e resa cromatica fedele e brillante. Non mancano altre chicche tecniche come la tecnologia Full Array Local Dimming, la compatibilità Dolby Vision, HDR 10+ e HLG e il sistema audio 2.1.2 da 60W con subwoofer integrato, oltre a tutti i contenuti di VIDAA 5.0 e la certificazione lativù 4k.

Novità del 2021 è anche la doppia serie QLED A7GQ ed E78GQ: all’interno della nuova linea Hisense, la prima è la serie più ampia, coprendo non solo i tradizionali tagli da 55’’ e 65’’, ma anche versioni da 50’’ e 43’’ e un gigante da 75’’. Si tratta della linea con la quale Hisense punta a raggiungere il pubblico più ampio, facendo leva su rapporto qualità/prezzo competitivo, look moderno e comparto tecnologico di spicco. Quest’ ultimo si basa sul pannello QLED 4K con Quantum Dot IPS, compatibilità HDR10+ e Dolby Vision (ma anche Dolby Atmos nel versante audio), VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant e la certificazione lativù 4k.

La serie Hisense E78GQ, disponibile in versione da 50’’ e 55’’, è una soluzione indicata per l’intrattenimento a 360 gradi e anche per il gaming, passione che coinvolge un numero sempre maggiore di persone e richiede unadotazione ad hoc. La serie si contraddistingue per il design moderno, la risoluzione 4K ormai obbligatoria, ma soprattutto per la modalità Gaming dedicata che riduce l’input lag, per il supporto di HDMI 2.1 (4K a 60Hz) e per il pannello Quantum Dot compatibile con le più diffuse tecnologie HDR (HDR 10+, HLG e Dolby Vision), mentre il comparto audio è costituito da un sistema da 20 Watt di potenza compatibile con Dolby Atmos. Presente VIDAA 5.0 e la certificazione lativù 4K.

Entrambe le serie A7GQ / E78GQ sono dotate di telecomando smart con ben 7 tasti dedicati per l’accesso diretto a relativi contenuti tra cui spiccano per il mercato italiano RaiPlay, CHILI e TIM Vision, oltre naturalmente agli immancabili Netflix, YouTube, Prime Video e altri ancora.

Prezzi e disponibilità nuovi TV Hisense serie 2021

I nuovi televisori Hisense sono disponibili in Italia ai seguenti prezzi al pubblico: modelli OLED A9G 65” a 1.999 euro e A9G 55” a 1.399 euro; modelli ULED U8GQ 65” a 1.399 euro e U8GQ 55” a 1.199 euro; modelli QLED A7GQ 75” a 1.399 euro, A7GQ 65” a 999 euro, A7GQ 55” a 799 euro, A7GQ 50” a 699 euro, A7GQ 43” a 599 euro, E78GQ 50” a 599 euro e E78GQ 55” a 699 euro.

I televisori Hisense sono disponibili da questa pagina di Amazon.