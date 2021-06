Hisense Laser TV 120 pollici porta il cinema a casa

Hisense amplia la propria linea di Laser TV annunciando i modelli da 88 e 120 pollici di diagonale. Pensati per replicare in casa le emozioni della sala cinematografica, i Laser TV Hisense rappresentano una interessante innovazione nel mondo dell’Home Entertainment.

Al posto del tradizionale TV, Hisense propone un sistema di proiezione a tiro corto capace di creare immagini di grande dimensione e altissima qualità con un ingombro minimo, pari a quello di una comune console o un set-top box. A differenza degli altri proiettori per Home Theater, i Laser TV Hisense vengono posizionati in prossimità dello schermo di proiezione o della parete, potendo generare immagini da centinaia di pollici nonostante una distanza molto limitata.

I nuovi Laser TV Hisense assicurano una immagine di alta qualità. Merito della tecnologia Laser con chip DLP, in grado di offrire dettagli eccezionali, alta luminosità, colori vividi e intensi indipendentemente dalla sorgente audiovisiva. Entrambi i nuovi modelli di Laser TV Hisense, da 88’’ e da 120’ pollici offrono risoluzione 4K Ultra HD e una durata della sorgente luminosa superiore alle 25.000 ore.

Il Laser TV da 88’’ (88L5VG) raggiunge la diagonale massima ad appena 20,8 cm di distanza dallo schermo, che peraltro è incluso all’interno del prodotto e si avvale del trattamento antiriflesso. Il prodotto offre una luminosità da 2.150 lumen e integra tecnologie di visione avanzate per la migliore resa cromatica e HDR per rendere l’immagine più realistica e piacevole.

Tra le caratteristiche di spicco, le certificazioni tivùsat 4K, la funzionalità di registrazione via USB e una sezione sonora contraddistinta dal sistema Dolby Atmos con tecnologia Sonic Panel in cui l’audio è integrato nello schermo. Il tutto è gestito dalla piattaforma smart TV proprietaria del costruttore VIDAA U4.0 che, grazie a una serie di recenti aggiornamenti, offre esperienza utente ottimizzata, tante app e contenuti e sistema di controllo vocale compatibile con Alexa.

Il Laser TV Hisense da 120’ pollici, modello 120L5F-A12, è un sistema indicato per gli utenti che non scendono a compromessi con dimensioni e qualità d’immagine, volendo avvicinarsi il più possibile alle emozioni della sala cinematografica. Per creare una immagine da 120’’, è sufficiente posizionare il dispositivo a poco più di 35 cm dallo schermo o dalla parete, per la massima comodità e praticità possibile.

Il Laser TV da 120’’ supporta le tecnologie HDR 10 / HLG, è certificato TÜV Rheinland per la ridotta emissione di luce blu e integra un sistema audio da 30 Watt di potenza con Dolby Atmos. A differenza del modello da 88’’, il livello di luminosità raggiunge i 2700 lumen. Non cambia invece l’area multimediale, con certificazione tivùsat 4K e la ricchezza di contenuti del sistema VIDAA U4.0.

Per entrambi i modelli Hisense offre il servizio d’installazione gratuita ai propri clienti su tutto il territorio nazionale tramite una rete di professionisti del settore. I nuovi Laser TV Hisense sono disponibili con prezzi al pubblico di 4.499 euro per il modello da 88″ e di 4.999 euro per il modello top da 120 pollici.

