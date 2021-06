Dune Pro, è pronto il case per creare PC cloni di Mac Pro

Ci sono voluti due anni e mezzo ma il case Dune Pro dovrebbe essere finalmente pronto: il case in questione è una replica di quello del Mac Pro 2019, pronto per ospitare vari componenti che permettono di assemblare un PC (scheda madre, alimentatore, ecc.), offre due porte USB 3.1 type C nella parte superiore e accesso facilitato ai vari componenti interni, con numerosi elementi copiati pari pari da scelte fatte da Apple con Mac Pro.

L’iniziativa era nata due anni e mezzo addietro su Indiegogo; gli ideatori hanno dovuto risolvere varie problematiche (incluse questioni legate alla pandemia e un temporale che ha fatto rimanere per tre giorni senza energia elettrica la provincia dove viene prodotto il case) ma ora affermano di essere pronti a inviare il prodotto ai primi clienti e su Twitter riferiscono che le spedizioni sono già iniziate dal 31 maggio.

