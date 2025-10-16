Honor 400 Smart, per Honor è impossibile chiedere di più a questo prezzo

HONOR annuncia il nuovo HONOR 400 Smart, l’ultimo smartphone che amplia la serie 400 del costruttore, questa volta con un dispositivo pensato per offrire resistenza, autonomia e funzioni AI. Naturalmente, come lascia anche intuire nome, si tratta di un dispositivo che punta sulle funzioni smart alimentate da Intelligenza Artificiale, il tutto con un occhio di riguardo anche al portafoglio, quindi senza rinunciare a un buon rapporto qualità – prezzo.

Tra le caratteristiche più interessanti del terminale, HONOR 400 Smart offre una certificazione antiurto SGS a cinque stelle, che gli permette – almeno sulla carta – di resistere a cadute da 1,8 metri grazie agli angoli rinforzati. Non solo, vanta anche una protezione IP54 contro polvere e schizzi e il display mantiene la reattività anche con mani bagnate, grazie alla funzione Wet-hand Touch Enhancement.

Come già accennato, lo smartphone si pone l’obiettivo di puntare molto sulla longevità. Per questo, la capacità della batteria a doppia cella da 6.500 mAh è progettata per avere una durata stimata fino a 5 anni. La ricarica supporta la tecnologia HONOR SuperCharge da 35W e il sistema di monitoraggio multipunto mantiene stabilità e sicurezza in un ampio intervallo di temperature, comprese tra -20°C fino a 55°C.

Funzioni AI e sistema operativo

Il dispositivo introduce un pulsante AI che, con una pressione semplice permette di avviare app personalizzate, ottimizzare il sistema, tradurre contenuti e creare elementi tramite intelligenza artificiale. Invece con una pressione prolungata si avvia al volo la funzione Cerchia e Cerca alimentata da AI.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0, basato su Android 15 e include strumenti intelligenti come Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a soluzioni fotografiche evolute come AI Outpainting, AI Upscale e AI Cutout.

Fotocamera

HONOR 400 Smart è equipaggiato con una fotocamera principale da ben 108 MP, che rende possibili scatti luminosi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Anche nel comparto foto e immagini, naturalmente, il terminale mette a disposizione funzioni AI che includono AI Eraser, AI Remove Reflection e AI Style.

Il cuore dello smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 685, affiancato da una memoria interna che arriva fino a 256 GB, mentre la RAM Turbo combina 8 GB fisici e 8 GB virtuali, per un totale di 16 GB, a garanzia di fluidità e ottimo multitasking anche durante un uso intenso.

Honor 400 Smart: colori, prezzi e disponibilità

HONOR 400 Smart è disponibile nelle colorazioni Desert Gold e Velvet Black. I prezzi ufficiali partono da 229 euro per la versione 8+256 GB, con promozioni lancio portano il listino di partenza a 199 euro e bundle con Earbuds X7 Lite e caricatore.

