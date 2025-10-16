WhatsApp lancia la funzionalità bomba ma bisogna prenotarla prima che sia tardi: bastano 2 click

Il servizio di messagistica istantanea ha progettato una nuova funzione per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente

WhatsApp ha deciso di lanciare una nuova funzionalità, il servizio di messagistica istantanea è sempre alla ricerca di migliorie da apportare alla propria app, con l’obiettivo di rendere l’esperienza dell’utente di volta in volta migliore. Nel caso di quest’ultima novità, però, bisogna prenotarsi per ottenerla.

Se, dunque, si vuole iniziare a utilizzare una funzione che potrebbe rivoluzionare l’utilizzo di quest’applicazione, bisogna procedere a effettuare alcuni passaggi, così da aggiornare subito il proprio smartphone.

In cosa consiste la nuova funzionalità di WhatsApp e come fare ad ottenerla

WhatsApp sta testando una versione beta di una nuova funzionalità, che potrebbe presto estendere a tutti gli utenti del servizio di messagistica istantanea, si tratta della possibilità di sostituire i numeri di telefono con degli username. La versione Beta 2.25.28.12 è per Android e l’app di Meta sta testando quest’opzione su un campione di utenti per comprendere se possa essere realmente una miglioria per l’esperienza finale.

Quando si tratta di testare novità, WhatsApp preferisce sempre comprendere se realmente possono piacere agli utenti, prima di ufficializzarle. Anche in questo caso l’app di Meta ha deciso di procedere con una fase di test, così da comprendere anche se ci sia qualcosa da aggiustare ulteriormente. Questa opzione si troverà nella sezione “profilo” dove si procederà a inserire il nome, ma è una funzione che è stata rilasciata solo a un gruppo ristretto di utenti.

Obiettivo di questa funzionalità è tutelare ulteriormente la privacy degli utenti, che così non condividono il proprio numero di telefono. A riportare questa notizia è stato il portale WABetaInfo, secondo cui al momento l’opzione per prenotare un nome utente è ancora in fase di sviluppo, ogni persona avrà così un nome utente che sarà eslcusivo.

Intanto pare che la versione beta dovrebbe essere estesa – prossimamente – anche agli utenti che non utilizzano il sistema Android, non appena la funzione per la prenotazione sarà operativa, tutti potranno avere un nikname da usare per il servizio di messagistica. Ancora non si conoscono le tempistiche e, dunque, quando tutti potranno utilizzare questa funzione, ma considerato che è stata progettata per tutelare ulteriormente la privacy degli utenti, non dovrebbe volerci molto tempo.

Con questa funzione, infatti, WhatsApp dovrebbe essere più sicura e tutelare gli utenti dalle innumerevoli truffe che dilagano online e si servono anche del servizio di messagistica per rintracciare possibili vittime.