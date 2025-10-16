L’iPad Pro M5 supporta Thread per la Smart Home

Tra le novità dell’iPad Pro con chip M5 c’è N1, i chip di rete wireless progettato da Apple che supporta le più recenti tecnologie wireless come il Bluetooth 6 e il supporto per il Wi-Fi 7 su iPad Pro.

Per quanto riguarda la Smart Home di particolare interesse il supporto allo standard Thread. In altre parole ore iPad può finalmente comunicare direttamente con qualsiasi dispositivo che supporta lo standard Matter per la domotica, rendendo più semplice interagire con diversi oggetti intelligenti, anche se di marchi differenti.

Thread, lo ricordiamo, è una tecnologia a bassa potenza di Mesh networking basata su IPv6, per prodotti dell’Internet delle cose (IoT) che offre innumerevoli opportunità di integrazione con l’app Casa. Le specifiche del protocollo di rete in questione (tra quelli sono utilizzabili gratuitamente dai produttori e lo scopo è semplificare la gestione di dispositivi a bassa potenza (sensori, interruttori, serrature, prese e luci) nelle case connesse, senza richiedere una banda di trasmissione ampia, dal momento che la dimensione dei dati scambiati è contenuta.

Una singola rete Thread può ospitare oltre 250 dispositivi e tra i vantaggi della tecnologia messa la possibilità per i vari dispositivi di comunicare tra loro e adattandosi alle variazioni della rete, tenendo conto anche di eventuali guasti.

Thread ha il vantaggio di rispondere in modo più omogeneo rispetto al Bluetooth, utile in particolare in grandi abitazioni o spazi congestionati da connessioni wireless.

Le impostazioni dei dispositivi sono semplici: basta portare l’iPad nel punto di proprio interesse, scansionare il codice Matter, aggiungere il dispositivo; procedure più semplici rispetto ad altre modalità di accoppiamento. Il chip N1 semplifica inoltre la coesistenza di Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.

Ovviamente l’iPad non può sostituire un border router Thread: questi ultimi servono sempre per svolgere ruoli di “controllori” e gestori del traffico. Apple spiega che se vediamo un avviso del “tipo: File Border Router richiesto” o “Richiede rete thread” su iPhone o iPad significa che l’accessorio che stiamo cercando di configurare richiede un router Thread border e il nostro dispositivo non supporta Thread.

Per utilizzare le automazioni, ricevere notifiche o controllare da remoto gli accessori basati su Thread, bisogna impostare un hub domestico abilitato per Thread come Apple TV 4K, HomePod (2a generazione) o HomePod mini; o utilizzare un router di confine Thread di terze parti compatibile.

Thread e prospettive future

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con dettagli su come funziona Thread e altri dettagli su questo protocollo. Il debutto del chip N1 è avvenuto sull’iPhone 17 Air, ma Apple prevede di estenderne l’adozione a tutta la linea nei prossimi mesi. Come si sarà compreso si tratta di un passo strategico fondamentale: con N1, l’azienda non solo si affranca da fornitori esterni come Broadcom, ma consolida il controllo su un’area chiave della connettività mobile e domestica. Una scelta che rafforza la visione di Cupertino di un ecosistema integrato, sicuro e sempre più indipendente.