Huawei MatePad Paper è metà tablet e metà e-reader

Al Mobile World Congress MWC 2022 Huawei fa incetta di dispositivi, e tra questi anche l’originale MatePad Paper, un dispositivo per metà tablet e metà e-reader. Ecco di cosa si tratta.

MatePad Paper di Huawei mette a disposizione uno schermo in scala di grigi da 10,3 pollici con un display riflettente antiriflesso per facilitare l’uso in condizioni di scarsa illuminazione. MatePad Paper può riprodurre 256 sfumature in scala di grigi per visualizzare testo e immagini – e persino video – anche se certamente il fattore multimediale non è quello per cui acquistare questo incrocio tra e-reader e tablet.

Spiccano le cornici sorprendentemente sottili per un dispositivo e-ink. Huawei afferma di aver affinato il tablet fino a un rapporto schermo-corpo dell’86,3%, con un design ispirato al dorso di un libro, così da assicurare a chi lo tiene in mano la stessa esperienza d’uso di un tradizionale libro.

Oltre a 32 livelli di retroilluminazione, il dispositivo è compatibile anche con la M Pencil di Huawei, così da poter utilizzare la tavoletta anche per disegnare, prendere appunti, modificare documenti e libri. Peraltro, dichiara Huawei segnalato da Engadget, la sensibilità dello schermo arriva a 26 millisecondi, prestazioni lontane da tablet e smartphone top di gamma con supporto per lo stilo, ma comunque una tempistica onorevole per un dispositivo con schermo e-ink.

A livello di connettività Huawei MatePad Paper può essere collegato a laptop, PC, tablet e agli smartphone dell’azienda. Huawei afferma che il tablet apparirà come una unità USB, potendo trascinarvi note e file PDF. Ciò è possibile grazie al sistema operativo proprietario dell’azienda, HarmonyOS.

Con M-Pencil e cover folio inclusi, MatePad Paper costerà 499 euro in Europa. Ricordiamo che sempre A MWC 2022 il costruttore ha presentato la modalità Super Device, una funzionalità per la collaborazione tra dispositivi Huawei, simile al Controllo Universale di Apple.

Per tutte le notizie riguardanti il Mobile World Congress 2022 vi rimandiamo su questa pagina, costantemente aggiornata, con foto e notizie dalla manifestazione in corso.