Acronis porta SoftRAID su Mac per backup e anti malware

Durante il Mobile World Congress (MWC 2022) Acronis presenta la suite Acronis Cyber Protect Home Office e l’ultimo aggiornamento che porta il supporto Mac per SoftRAID, utility per funzioni di backup e anti-malware.

In precedenza nota come Acronis True Image, Cyber Protect Home Office è una soluzione che integra protezione dei dati e Cyber Security che permette agli utenti di contrastare le più recenti minacce informatiche.

Acronis Cyber Protect Home Office blocca i cyber attacchi in tempo reale grazie a regolari scansioni antivirus potenziate dalle tecnologie di machine learning. «Acronis Cyber Protect Home Office è molto più di un semplice prodotto di backup» dichiara Alexander Pantos, Senior Director dell’unità Prosumer di Acronis, sottolineando «È una soluzione di Cyber Protection all-in-one che fornisce protezione a 360 gradi contro tutte le minacce, incluso malware, ransomware e cryptojacking».

Come emerge dalle valutazioni del laboratorio di ricerca indipendente AV-TEST, l’integrazione di backup dei dati e Cyber Security avanzata consente di rilevare e bloccare il 100% degli attacchi informatici. «L’aumento del numero di utenti che lavorano da remoto comporta un aumento dei cyber attacchi indirizzati ai telelavoratori e ai loro uffici domestici, la cui sicurezza è inferiore rispetto alle reti e ai sistemi aziendali» dichiara Larry O’Connor, CEO di Other World Computing Inc.

«Il backup senza Cyber Security è come una porta senza serratura. Ora non si tratta più di capire “se” verrà sferrato un attacco, ma “quando”: nessun’altra soluzione fornisce difese informatiche semplici, efficienti e sicure, sia per PC che per Mac, di quelle garantite da Acronis Cyber Protect Home Office».

Acronis è costantemente al lavoro per migliorare Cyber Protect Home Office aggiungendo funzionalità avanzate. L’aggiornamento più recente è destinato agli utenti del sistema operativo Mac, con l’integrazione del supporto per Acronis SoftRAID, che permette agli utenti Mac di aggiungere ai propri flussi di lavoro funzioni di backup e anti-malware apprezzate da utenti e società. Acronis dichiara che SoftRAID è la più potente e intuitiva utility per la gestione RAID software presente sul mercato e offre un livello di prestazioni impossibile da ottenere con il RAID hardware. Sul sito web dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova gratuita sia per Mac che per PC. Le immagini di questo articolo sono di Acronis.

Tutte le novità presentate a Mobile World Congress MWC 2022 sono disponibili a partire da questa pagina.