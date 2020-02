HUAWEI presenta MatePad Pro con Pencil e 5G: un rivale a tutto schermo per iPad Pro

Huawei Consumer Business Group ha annunciato oggi con il suo keynote virtuale di Barcellona il lancio globale del nuovo HUAWEI MatePad Pro.

HUAWEI MatePad Pro abbina ad un ampio display delle cornici ridotte per raggiungere il rapporto schermo-cornice più alto del mondo: raggiunge il 90 percento con cornici ultra sottili da 4,9 mm che circondano il display da 10,8 pollici in formato 16:10. Utilizza un design unibody in cui le antenne sono incorporate nella cornice centrale e nel pannello posteriore

Il tablet è alimentato dal chipset di punta Kirin 990 da 7 nm, è dotato di EMUI10 e supporta Multi-Window, Multi-screen Collaboration e Multi HUAWEI APP (si possono far girare due occorrenze di una stessa applicazione). Supporta anche gli accessori HUAWEI M-Pencil e Smart Magnetic Keyboard, favorendo così la sinergia con la modalità PC.

MatePad Pro è il primo tablet al mondo a supportare la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Disponibile in quattro colorazioni ispirate alla natura – Verde foresta, Arancione, Bianco perla e Grigio notte – HUAWEI MatePad Pro è disponibile anche con retro in “pelle vegana” nei colori Forest Green e Orange o in fibra di vetro nei colori bianco perla e grigio notte.

MatePad Pro ha a bordo nuovissimo chipset Kirin 990, prodotto con il processo a 7 nm per offrire prestazioni migliorate ed efficienza energetica. Con un clock di base fino a 2,86 GHz, la CPU interna adotta un’architettura innovativa a tre livelli composta da 8 core di vario livello. La GPU Mali-G76 a 16 core migliora notevolmente le prestazioni e la durata della batteria.

Con l’architettura NPU Da Vinci dual-core proprietaria di Huawei, le capacità di elaborazione dell’IA sono ottimizzate bilanciando il carico tra i core grandi e piccoli. Dotato di RAM dual-channel LPDDR4X fino a 8 GB, HUAWEI MatePad Pro lancia anche app a velocità incredibilmente elevate. Tutte queste prestazioni sono supportate da un sistema di raffreddamento a 12 strati in sinergia con l’IA per la gestione del calore, che consente al tablet di rimanere fresco anche quando le esigenze di calcolo sono elevate.

Grazie alla batteria ad alta capacità da 7250 mAh e alle funzioni di risparmio energetico integrate in Kirin 990 ed EMUI assicura una lunga durata e viene fornito con un adattatore di alimentazione da 20 W per una ricarica rapida: supporta HUAWEI SuperCharge da 40 W.

Audio e video

HUAWEI MatePad Pro viene fornito con un pannello IPS con una risoluzione QHD 2K (2560 × 1600) con una densità di pixel di 280ppi. In grado di visualizzare completamente la gamma di colori cinematografica DCI-P3 con una luminosità di 540 nits e un rapporto di contrasto di 1500: 1, il display QHD offre un’esperienza di intrattenimento superiore. La tecnologia HUAWEI ClariVu Display Enhancement.

HUAWEI MatePad Pro supporta Histen 6.0 per guidare effetti sonori stereo 3D. Il quad-speaker quad-channel ad alta ampiezza sintonizzato da Harman Kardon.

Come tutti gli altri prodotti presentati a Barcellona il nuovo MatePad Pro può far girare le applicazioni HMS dell’ecosistema di Huawei sviluppato per supplire alla mancanza delle app Google in seguito al bando USA: su questo vi forniremo dettagli in un approfondimento apposito.

Qui sotto potete valutare i prezzi a seconda delle varie configurazioni e pure quelle con 5G.

Qui sotto ancora i prezzi degli accessori.

Come vedete le varianti non mancano. Maggiori informazioni in arrivo in serata.