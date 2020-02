Svelate le specifiche di Xbox Series X: super potente e retro compatibile

Sarà super veloce, con grafica ultra realistica ma anche retro compatibile con tutti i titoli delle console Microsoft precedenti: alcune delle specifiche della prossima console Xbox Series X svelate dalla multinazionale di Windows stanno entusiasmando gli appassionati di console e di videogiochi.

Tra le specifiche Xbox Series X di punta i processori personalizzati Zen 2 e anche i processori grafici GPU con architettura RDNA, quindi sia CPU che GPU sono progettati e forniti da AMD. La combinazione permette alla console Microsoft di nuova generazione in arrivo entro la fine di quest’anno di erogare una potenza di calcolo di ben 12 teraflop.

Secondo Phil Spencer, responsabile della divisione console della multinazionale di Redmond, si tratta di una potenza di calcolo 4 volte superiore a quella di Xbox One e il doppio di Xbox One X. Per sfruttare al meglio la velocità del nuovo processore e GPU, l’archiviazione è affidata a una unità SSD che non solo ridurrà sensibilmente i tempi di caricamento, ma che permetterà di riprendere velocemente le partite sospese con più videogiochi.

Per quanto concerne la grafica la console sarà dotata anche di Variable Rate Shading e DirectX Raytracing tramite accelerazione hardware, due tecnologie che incrementeranno il realismo di scene, oggetti e personaggi. Tra le specifiche Xbox Series X più acclamate dai fan sui social fin dall’annuncio, la retro compatibilità totale, estesa a ogni videogioco rilasciato per la prima Xbox, Xbox 360 fino ad arrivare a Xbox One.

With Xbox Series X, POWER means games that look incredible and feel alive. 💪 12 Teraflops

💪 Custom RDNA 2 & Zen 2 Processor

💪 Variable Rate Shading

💪 Hardware Accelerated DirectX Raytracing Learn more: https://t.co/6Gfe2JiTs2#PowerYourDreams — Xbox (@Xbox) February 24, 2020

Microsoft renderà disponibile anche Smart Delivery, soluzione grazie alla quale gli utenti potranno acquistare una copia di un titolo pubblicato da Xbox Game Studios che potrà essere giocato sia sull’attuale Xbox One che sulla prossima Xbox Series X. Microsoft punta a continuare a sostenere e ampliare l’interesse sulla sua nuova console centellinando altre specifiche di Xbox Series X: all’appello infatti mancano ancora il quantitativo di RAM a bordo, il prezzo di vendita di lancio e altri dettagli ancora.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di videogiochi sono disponibili da questa pagina.