Huawei ruba il top manager Paul Jowett ad Apple

Huawei Australia ha nominato Paul Jowett -manager che in precedenza ha lavorato sia per Samsung, sia per Apple – al ruolo di direttore marketing.

Dal 2011 Jowett ha in precedenza collaborato con Apple – riferisce il sito MumbrellaPro – azienda presso la quale ha rivestito il ruolo come Partner Marketing di ANZ. Prima di lavorare con Apple ha ricoperto la carica di Responsabile Canale Marketing presso Samsung.

Presso Huawei, Jowett avrà il compito di guidare gli sforzi a livello marketing per “contribuire a portare la line-up di prim’ordine a livello mondiale nel settore smartphone, PC e indossabili, verso più utenti”.

“Paul ha un ineguagliabile conoscenza del panorama tecnologico australiano e sarà determinante per contribuire ad alimentare la crescita nel nostro mercato interno”, ha riferito Larking Huang, managing director della divisione Huawei consumer business group in Australia. “Huawei è presente sul mercato australiano già da 15 anni e continuerà a portare le sue tecnologie all’avanguardia nella regione”.

“Il 2019”, prosegue Larking Huang, “è stato per noi un anno record, con la vendita di oltre 100 milioni di dispositivi globalmente, il più grande successo di sempre”. “Con Paul alla guida della nostra divisione marketing, Huawei CBG è in posizione ottimale per continuare a offrire ai consumatori australiani dispositivi all’avanguardia”.

Jowett, parlando del suo nuovo ruolo, ha dichiarato: “Huawei è costantemente impegnata a superare i limiti della tecnologia, stabilendo riferimenti per l’innovazione nel settore smartphone”. “Sono entusiasta di entrare a far parte del team australiano, e non vedo l’ora di preparare entusiasmanti campagne per l’azienda”.