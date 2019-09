Un documento conferma i nomi in codice di iPhone 11 e data di rilascio

Un documento riservato che sarebbe stato in qualche modo sottratto, permette di avere un’idea di cosa Apple ha in programma per l’evento del 10 settembre nel corso del quale dovrebbe essere presentato iPhone 11.

Il documento in questione è ottenuto dall’account Twitter AppleBeta2019 (a sua volta citato da Appleinsider), una fonte che in passato si è rivelata affidabile. Le denominazioni che dovremmo vedere per i nuovi iPhone sono in linea con i nomi circolati nei giorni passati. Il leaker afferma che iOS 13.1 sarà di serie con i nuovi dispositivi: “iPhone 11,” “iPhone 11 Pro” e”iPhone 11 Pro Max“, internamente indicati con i nomi in codice “N104”, “D42” e “D43”; per tutti gli altri iPhone, l’update a iOS 13.1 sarà disponibile con il consueto meccanismo di aggiornamento over-the-air.

Per l’evento della prossima settimana è atteso anche di nuovi modelli di Apple Watch, nomi in codice A2156, A2157, A2092 e A2093, tutti ovviamente con incluso di serie watchOS 6. Apple avrebbe in programma anche l’aggiornamento di Apple TV con il SoC A12. Per quanto riguarda i nuovi iPad se ne dovrebbe parlare invece a ottobre, compreso un modello entry level indicato con il codice A2068 e il successore di iPad Pro 2018 indicato con il codice A2168. Sui nuovi tablet gira ovviamente iPad OS 13. Nel presunto documento rubato si fa riferimento anche ad una beta d iPadOS 13.0.1 che, per il momento, girerebbe solo su iPad Pro.

EXCLUSIVE Breaking News: Given the information in the leaked document, and as attached in the picture, there will be no Beta 2. 17A5821e is the current 13.1 build number. Here is the statement from the document: pic.twitter.com/0qmdJJ6nqe — Latest Apple Software Beta News/Updates (@AppleBeta2019) September 3, 2019

EXCLUSIVE Breaking News: Leaked document confirms 4 new Apple Watches, 5th Generation, and clearly will be announced on September 10 2019. They will ship with watchOS 6.0, here is the statement from the document pic.twitter.com/eCAhJNyhNj — Latest Apple Software Beta News/Updates (@AppleBeta2019) September 3, 2019

Secondo il leaker, Apple metterà in vendita gli iPhone 11 dal 27 settembre; per quanto riguarda iOS 13 dovrebbe essere disponibile per tutti a partire dal 23 settembre, insieme a macOS 10.15 Catalina, iPad OS 13, watchOS 6 e tvOS 13. Subito dopo dovrebbero essere rilasciate patch per la sicurezza e iOS 13.1 distribuito a ottobre. Nel mese di ottobre è previsto anche watchOS 6.1.