Huawei supera Apple nel mercato europeo degli smartphone

Sorpasso di Huawei su Apple in Europa. L’azienda cinese ha venduto in Europa 6,7 milioni di smartphone nel secondo trimestre di quest’anno e ora si piazza al secondo posto, subito dopo Samsung.

Per Huawei gli ultimi anni negli Stati Uniti sono stati tormentati a causa dei problemi con il Pentagono per le minacce potenziali alla sicurezza e il blocco dell’accordo con AT&T. ma il produttore ha continuato ad ogni modo a crescere nel resto del mondo a un ritmo impressionante e ora Huawei supera Apple nella classifica europea dei costruttori.

Lo riferisce The Verge citando a sua volta dati di IDC (International Data Corporation) che aveva già evidenziato questo elemento nella classifica mondiale (segnalando una crescita del 40,9%). Secondo IDC, le spedizioni di Huawei nel 2017 per il mercato europeo hanno riguardato per l’11.4% nel primo trimestre e il 13.5% nel secondo trimestre. Il primo trimestre del 2018 i numeri sono saliti al 16.6% e arrivate a ben 24.8% nell’ultimo trimestre.

Ad aprile, maggio e giugno Huawei ha spedito 6.8 milioni di smartphone in Europa. Secondo IDC il principale prodotto che ha contribuito a questi numeri è il P20 ma bisogna tener conto che l’azienda ha anche una gamma vastissima di terminali con prezzi di ingresso sul mercato mediamente inferiori a quelli di Apple.

Le quote di mercato mondiale che tengono conto delle vendite del secondo trimestre di quest’anno vedono al primo posto Samsung con il 20,9 per cento, al secondo Huawei con il 15,8 per cento, al terzo Apple con il 12,1, al quarto Xiaomi (in forte crescita) con il 9,3 e al quinto Oppo con l’8,6. In generale si registra per tutti, per il terzo trimestre di seguito, un calo generalizzato delle vendite, frutto di una sempre maggiore saturazione del mercato.

In Europa la classifica evidenzia Samsung al primo posto con un market share del 32,4%, Huawei al secondo con il 24,8% e Apple al terzo con il 22,5%.

A subire o colpi della crescita di Huawei sono Apple e Samsung. La prima dovrebbe presentare nuovi dispositivi a breve; la seconda spera di ottenere benefici da dispositivi come il Note 9 da poco presentato.