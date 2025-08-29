Realme sperimenta autonomia infinita e raffreddamento intelligente negli smartphone

Realme, in occasione dell’828 Global Fan Festival e del suo settimo anniversario, ha annunciato due nuove tecnologie pensate per cambiare radicalmente il panorama degli smartphone: da un lato una batteria da 15.000 mAh e dall’altro uno smartphone con sistema di raffreddamento a ventola.

Il brand, che oggi serve oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo, ha messo in campo queste innovazioni per rispondere alle reali esigenze degli utenti più giovani e sempre connessi.

In primis la batteria, che verosimilmente troverà spazio in molti degli smartphone futuri della società. Si tratta di una batteria da 15.000 mAh, che rappresenta una svolta in termini di autonomia. Grazie alla tecnologia con anodo di silicio al 100%, questo componente – spiega la società – raggiunge una densità energetica record di 1200 Wh/L. Le promesse sono quelle di creare smartphone con autonomia fino a quattro giorni di utilizzo standard, 18 ore di registrazione video continua o 53 ore consecutive di riproduzione video, eliminando la classica ansia da ricarica.

Lo smartphone raffreddato a ventola

Parallelamente, realme ha presentato uno smartphone dotato di una ventola di raffreddamento interna miniaturizzata con dissipatore TEC. Questa soluzione, derivata da tecnologie normalmente utilizzate nei dissipatori esterni, permette di abbassare la temperatura interna del dispositivo fino a 6 °C durante le sessioni di utilizzo più intenso, come il gaming. Grazie a questo sistema di raffreddamento, gli utenti possono godere di prestazioni stabili e frame rate elevati anche con titoli molto pesanti.

Entrambe le innovazioni sono nate, spiega il brand, dai feedback degli utenti, soprattutto i più giovani, ormai abituati a sessioni lunghe di gioco, streaming o creazione di contenuti. La batteria ad alta capacità assicura una produttività costante, mentre il nuovo sistema di raffreddamento consente di superare senza problemi le criticità legate al surriscaldamento.

