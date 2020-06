Hub USB-C da 100W su misura di MacBook in sconto a partire da 25,99 euro spedizione inclusa

Ci sono due diversi hub di Ugreen che si possono comprare per aumentare il numero di connessioni disponibili sui MacBook di Apple: a partire da soli 25,99 euro spedizione compresa, grazie ad alcuni codici in sconto, con acquisto diretta su Amazon. Gli hub in promozione, come detto, sono due. Entrambi erogano fino a 100 W, il che vuol dire che si possono collegare al MacBook e sfruttare la presa USB-C passante per ricaricare la batteria usandolo quindi in postazione fissa.

Uno dei due presenta due spine USB-C, quindi è compatibile con i MacBook Pro, gli ultimi Air e tutti quei portatili Apple che presentano due prese USB-C a lato. Sono spine fisse, quindi non si può regolare la distanza tra le due e allo stesso tempo non è possibile collegarne soltanto una. Perciò se Apple in futuro dovesse variare anche di poco la distanza tra le due porte, verrebbe vanificata la possibilità di uso di questo hub. Per di più occupa due prese USB-C ma ne aggiunge soltanto una, quindi di fatto nel complesso si perderebbe una USB-C. Si guadagna però una porta Ethernet per il collegamento ad Internet via cavo tramite spina RJ45, una porta HDMI per il collegamento ad un monitor esterno e due porte USB 3.0 tradizionali con trasferimento dati fino a 5 Gbps.

Il secondo hub in sconto invece è molto più versatile perché innanzitutto occupa solo una spina USB-C, alla quale si collega tramite il cavetto incorporato. Certo c’è da tenere in conto la minore durabilità del cavo, che nei continui piegamenti alla lunga potrebbe danneggiarsi, però funziona anche con i MacBook dotati di una sola porta USB-C e non ci dovrebbero essere problemi di compatibilità anche in futuro. La dotazione è simile a quella del precedente: c’è sempre la USB-C passante con supporto alla ricarica fino a 100W, due porte USB 3.0 e una presa HDMI. Manca quella Ethernet ma in più ci sono gli slot per leggere le schede SD e microSD.

La scelta di uno e dell’altro varia in base alle porte offerte e al tipo di utilizzo che se ne intende fare. Se il MacBook si trova spesso in postazione fissa e presenta due USB-C a lato, allora forse il primo modello può essere più interessante perché si integra perfettamente col profilo del computer. Peccato solo per l’assenza degli slot per leggere le schede di memoria. Il secondo invece è più indicato per l’uso sporadico o in mobilità, dove si ha l’esigenza di tenere il computer in una custodia durante il trasporto.

Quale che sia il modello desiderato, al momento si può comprare in sconto. Il primo hub descritto, quello con due spine USB-C, costa 36 euro ma inserendo il codice UGREEN321 il prezzo scende a soli 25,99 euro spedizione inclusa. Il secondo, con cavetto sporgente, costa 40 euro ma col codice UGREEN123 il prezzo scende a 29,99 euro. Anche qui la spedizione è inclusa nel prezzo.