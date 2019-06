Hype 4 e Hype Professional per creare animazioni HTML5

Tumult ha rilasciato Hype 4 e Hype Professional, versione aggiornate dell’interessante applicazione che consente di realizzare animazioni HTML5. La versione Professional integra funzionalità specifiche per i professionisti dell’animazione, come ad esempio funzioni che tengono conto della fisica; si tratta, di fatto, di uno dei pochissimi strumenti per l’animazione HTML5 a includere simili possibilità.

Tutte e due le versioni offrono funzioni di editing temporizzate che permettono ai designer di creare animazioni usando fotogrammi chiave (keyframe), strumento utile anche per la prototipazione delle app. Gli sviluppatori hanno previsto anche un tema dark, utile per chi ama lavorare senza essere distratto dagli elementi dell’interfaccia.

Target di queste applicazioni sono i designer che vogliono aggiungere effetti ai siti, sviluppatori che preparano contenuti per iOS e coder HTML5 alla ricerca di metodi semplici per aggiungere animazioni e interattività. Sono supportate le ultime caratteristiche di HTML5/CSS3, le animazioni basate su keyframe, animazioni basate sul recording delle azioni, con specifiche funzioni per creare movimenti e transizioni.

Non è necessario conoscere codice per lavorare con il programma ma le funzionalità di animazione possono eventualmente essere estese sfruttando API Javascript.

Hype 4 integra il supporto alle figure vettoriali e al morphing, funzionalità per importare sprite e sequenze, inclinare gli oggetti ungo l’asse orizzontale o verticale (sulla base dell’angolo specificato rispetto a un asse), transioni per cambiare pagina in modo unifofrme; sono supportati editor esterni per risorse, javascript, head html, attributi HTML personalizzati e molto altro ancora (qui l’elenco completo delle novità).

Hype 4.0 è un aggiornamento a pagamento. Sono disponibili sconti per gli utenti di Hype dalla versione 1.x alla versione 3.x. Chi ha acquistato il software dopo il 14 ottobre 2017 può ricevere gratuitamente gli aggiornmenti.

La versione Hype Standard costa 49,9$; Hype Professional è venduto 99,99$. Dal sito degli sviluppatori è possibile scaricare una versione dimostrativa funzionante per 14 giorni. Dall’app store è possibile scaricare una release base gratuita che è possibile trasformare in versione completa con gli aquisti in-app. Il software è sviluppato principalmente da JKonathan Deutsch e Ryan Nielsen, ex dipendenti Apple.