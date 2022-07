Hyper lancia l’hub Thunderbolt 4 con alimentatore GaN da 100 Watt

L’azienda produttrice di docking station Hyper ha annunciato HyperDrive Thunderbolt 4 Power Hub, il primo hub Thunderbolt 4 al mondo con una fonte di alimentazione GaN (nitruro di gallio) integrata.

Finora gli hub Thunderbolt 4 includevano un grande alimentatore esterno, spesso più grande dell’hub stesso, e ciò portava ad avere spazi di lavoro ingombranti e disordinati. Integrando invece la più recente tecnologia GaN, Hyper ha eliminato il grande alimentatore creando un unico hub che è anche un dispositivo di ricarica, offrendo così una migliore portabilità e un’area di lavoro esteticamente più pulita. Dichiara Daniel Chin, presidente dell’azienda:

Gli hub Thunderbolt 4 sono dispositivi che permettono di espandere la connettività Thunderbolt, ma devono essere alimentati da ingombranti adattatori CA anche più grandi dell’hub stesso. Utilizzando la più recente tecnologia GaN, abbiamo potuto miniaturizzare l’alimentatore e integrarlo in un unico dispositivo, l’HyperDrive Power Hub, rendendo molto portatile e più facile per gli utenti collegare e alimentare i propri dispositivi Thunderbolt.

Il nuovo HyperDrive mette a disposizione tre porte Thunderbolt 4 downstream che consentono una larghezza di banda totale di 40 Gbps, offrendo trasferimenti di dati PCIe fino a 32 Gbps – che offre prestazioni di archiviazione o prestazioni grafiche 2 volte migliori dalle eGPU abilitate Thunderbolt – e doppia connettività per display 4K a 60 Hz o per un singolo monitor 8K a 30 Hz. Inoltre offre una quarta porta Thunderbolt 4 upstream per la connessione e la ricarica del computer erogando fino a 96 Watt, con altri 15 Watt a disposizione per l’alimentazione di accessori come come telefoni, tablet e dischi esterni sulle restanti prese.

HyperDrive misura circa 12,5 x 12,5 x 3 centimetri e pesa poco meno di 600 grammi. Costa 299,99 dollari ed è stato lanciato tramite una campagna Kickstarter che inizia oggi, lunedì 1 agosto, e durerà un mese: durante questo periodo di tempo i primi sostenitori potranno comprare l’HyperDrive con uno sconto che arriva fino al 50%.