Apple Brompton Road, apre il nuovo negozio a Londra

A Londra Apple apre il terzo Apple Store collocato in uno spazio esclusivo, dopo quelli di Regent St e Covent Garden, gli altri sono collocati dentro centro commerciali. Lo apre in Brompton Road, la zona commercialmente più ricca di Londra, a 200 metri dall’iconico Harrods, accanto alla fermata Knightsbridge della Tube londinese e quasi di fronte ad uno degli accessi ad Hyde Park.

Il negozio, su un unico piano è comunque più piccolo sia del primo, storico, Apple Store di Regent St e di quello di Covent Garden, mantiene l’ormai consolidata divisione degli spazi, con la consueta area per le presentazioni dominato dal maxischermo, i tavoli espositivi ed i sedili in pelle costruiti attorno agli alberelli. A proposito di alberelli, lo store – almeno per le giornate inaugurali – è molto green oriented, anche con una grafica dedicata ed un motto ispirato dalla vicinanza di Hyde Park:

Come and explore our newest London store, a moment away from Hyde Park. It’s a place where your boldest ideas can bloom, and we’re ready to help them grow, traducibile in: Venite ad esplorare il nuovo store di Londra, assolutamente vicino ad Hyde Park. È un luogo in cui le tue idee più audaci possono sbocciare e siamo pronti ad aiutarle a crescere.

Lo store ha aperto al pubblico alle 16:00 di giovedì 28 Luglio, con il tradizionale count-down e l’accoglienza festosa che tutto lo staff ha dedicato al pubblico in fila per entrare. Fino alle 14:30 davanti il negozio c’erano solo una decina di ragazzi, tra i quali una coppia cinese appena arrivata a Londra, in prossimità dell’apertura si è formata una lunga ed ordinata coda tutta intorno all’isolato.

Per i visitatori Apple aveva preparato in dono una sacca con il logo ‘green’ dell’Apple Store, un poster dedicato all’apertura ed una busta con i semi di 26 tipi di fiori di campo, molti tradizionali inglesi e presenti ad Hyde Park. Le vendite sono iniziate subito, i primi Mac sono stati consegnati già dopo pochi minuti dall’apertura, come al solito il personale assolutamente attento alle necessità del pubblico, con continue proposte, assolutamente non invasive, di assistenza nel caso se ne avesse avuto bisogno.