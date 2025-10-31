I chip Nvidia invadono Samsung e la Corea per cambiare tutto con AI

Nella lunga sequenza di ottime notizie per Nvidia (Cina esclusa), il colosso guidato da Jensen Huang ha annunciato il rilascio di 260.000 chip per l’intelligenza artificiale in Corea del Sud, Samsung inclusa: le megafactory AI basate su Nvidia che producono intelligenza verranno impiegate per ottimizzare tutto, dalla logistica a ogni singolo passaggio della produzione dei semiconduttori, dalla progettazione ai test di qualità e altro ancora, con l’obiettivo ultimo di automatizzare il più possibile.

In realtà dalla Corea del Sud Nvidia porta a casa diversi mega contratti firmati non solo con Samsung per la fornitura di 50mila GPU, ma anche con SK Group e Hyundai per altrettanti chip cadauna. Invece per il fornitore di servizi cloud e web Naver Cloud la fornitura sarà di 60.000 GPU.

Dalla sovranità AI alla produzione, Nvidia c’è

Ma non è tutto; anche il governo della Corea del Sud diventa cliente Nvidia tramite il Ministero delle Scienze e ICT che acquisterà oltre 50mila GPU Nvidia nel corso dei prossimi anni. Il governo impiegherà le GPU per sviluppare modelli AI nazionali, per tutelare la sovranità digitale.

Una strategia che si prevede sempre più nazioni nel mondo adotteranno, facendo gran bene alle casse Nvidia. Non a caso negli scorsi giorni Nvidia è diventata la prima società a valere 5.000 miliardi di dollari, cinque trilioni come dicono in USA.

Hyundai impiegherà le fabbriche AI alimentate da Nvidia per sviluppare la guida autonoma, ma anche per robotizzare sempre più la produzione. SK Group impiegherà i chip AI per creare l’infrastruttura cloud AI nel Paese e in Asia.

Nvidia e Samsung: prima ottimizzare, poi automatizzare

Ancora più impressionanti le applicazioni nelle megafacotry per Samsung: l’AI di Nvidia analizzerà, prevederà e ottimizzerà ogni singolo passaggio nell’intricato processo per la produzione dei semiconduttori. Samsung sta già impiegando l’AI di Nvidia ed è riuscita a migliorare di 20 volte la litografia computazionale.

Grazie al gemello digitale delle fabbriche Samsung l’AI rende possibile la manutenzione predittiva, l’ottimizzazione di produzione e operazioni, oltre che le decisioni in tempo reale. Samsung e Nvidia dichiarano di voler gettare le basi della produzione di prossima generazione basata sull’Intelligenza Artificiale.

Mentre molti temono per il possibile scoppio di una bolla speculativa per le elevate quotazioni raggiunte sul Nasdaq da Nvidia e altre società esposte ad AI, Il CEO di Nvidia Jensen Huang rassicura e incalza:

«Siamo all’alba della rivoluzione industriale dell’intelligenza artificiale, una nuova era che ridefinirà il modo in cui il mondo progetta, costruisce e produce».

Altro che bolla e timori di crisi: Huang e gli analisti più ottimisti riguardo AI prevedono davanti a sé ancora anni e anni di crescita per data center e chip AI.

Nvidia vuole le telecomunicazioni AI per 5G e 6G

Negli scorsi giorni Nvidia ha annunciato una collaborazione anche con Nokia per definire tecnologie open source per le reti di telecomunicazioni con AI integrata, non solo per il 5G ma anche per il prossimo standard 6G.

