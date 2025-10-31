Ti chiamano per un’offerta che scade? Attento, è la nuova truffa che svuota i conti, riconoscerla è fondamentale

Un nuovo modo per riuscire a portare via moltissimo denaro, cosa dicono al telefono e cosa si deve fare immediatamente

Le truffe telefoniche ed online sono in costante aumento e allo stesso tempo migliorano sempre di più i sistemi sfruttati dai malviventi per “mietere le loro vittime”. Comunicazioni così insidiose, che è quasi impossibile comprendere di essere dinanzi a un tentativo truffaldino. Uno degli ultimi metodi utilizza una telefonata in cui si parla di un’offerta in scadenza.

Come sempre il miglior modo per mettersi al riparo da questi tentativi truffaldini è conoscere i metodi utilizzati dai malviventi, così da poter riconoscere subito che le comunicazioni non sono reali e c’è qualcuno che sta provando a derubarti.

La truffa dell’offerta in scadenza, tutto quello che si deve sapere per difendersi

Una delle ultime truffe telefoniche che pare stia dilagando enormemente inizia con una finta telefonata in cui si dice all’utente che la presunta offerta TIM è in scadenza, dall’altra parte del telefono c’è una persona che finge di essere un operatore di un call center e che la chiamata serve a rinnovare senza costi aggiuntivi il piano telefonico, spiegando alla persona che si tratta di un’offerta a tempo e il mese prossimo le cifre aumenteranno.

In questo modo i malviventi giocano sul fattore della fretta per provare a spingere la persona a fare ciò che chiedono. Tipologie praticamente analoghe esistono anche con il nome di altri operatori, per cui è sempre bene prestare attenzione a telefonate del genere. Riconoscere questi tentativi di truffa potrebbe non essere molto complesso, bisogna subito notare che il numero del mittente non è mai quello ufficiale – che nel caso di Tim è il 187 – e per questo bisognerebbe già diffidare.

Se si ha un filtro antispam attivo sugli smartphone, il cellulare potrebbe bloccare la telefonata, ma se questo non dovesse accadere, bisogna prestare la massima attenzione. In caso di chiamate in cui si parla di scadenze di piani tariffari, non bisogna essere impulsivi e l’ideale sarebbe fare una serie di domande all’operatore così da comprendere di cosa si tratta realmente. Quando al telefono ci sono dei malviventi, il più delle volte proveranno a chiudere frettolosamente la questione, con risposte molto vaghe.

Come sempre non bisogna fornire alcun dato personale, se dovessero arrivare telefonate del genere conviene riagganciare e chiamare i numeri ufficiali per provare che ci fosse realmente l’operatore telefonico dietro la chiamata. I rischi sono sempre i medesimi, fornendo dati personali o anche solo cliccando a link che arrivano via messaggio, c’è il pericolo di finire su siti di phishing con conseguenti furti di denaro. Se arrivano telefonate di questo tipo la cosa ideale da fare è bloccare subito il numero e segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.