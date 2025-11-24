Black Friday, i dieci prodotti più venduti del week end

Siamo nella settimana del “vero” Black Friday e Amazon sta spingendo forte con una serie di sconti tra i più aggressivi dell’anno.

I best seller di questa domenica, che ci comunica Amazin, confermano il trend: tantissimi prodotti ai minimi storici e una domanda altissima. Particolarmente rilevanti gli sconti Apple, con tre pezzi da record: le nuove AirPods 4, l’iPhone 16 e il MacBook Air M4, tutti segnalati ai prezzi più bassi mai visti.

Ottimo anche il movimento sui grandi elettrodomestici smart come i robot aspirapolvere Roborock, Dreame ed Ecovacs, molto richiesti grazie alle funzioni automatiche avanzate.

Non mancano infine offerte forti su TV 4K, accessori casa, cura personale e piccoli elettrodomestici: un mix che riflette perfettamente le categorie più cliccate del momento e il tipo di sconti che gli utenti aspettano tutto l’anno.

Apple AirPods 4 a 99 invece che 149€

Le AirPods 4 per il Black Friday scendono al prezzo più basso di sempre. Offrono un audio più avvolgente, grazie al profilo acustico aggiornato e al Personalized Spatial Audio. Il design leggero garantisce una vestibilità comoda, ideale per l’uso quotidiano. La connessione Bluetooth è estremamente stabile, mentre l’integrazione con l’ecosistema Apple rende ogni funzione immediata e intuitiva. Ottimi i microfoni, che assicurano chiamate chiare anche all’aperto. L’autonomia migliorata li rende perfetti per musica, video e podcast, offrendo un’esperienza d’ascolto moderna. Ora su Amazon a 99,99€

De’Longhi Hva 3220 a 18,88 invece che 34,99€

Il De’Longhi Hva 3220 è un termoventilatore compatto con potenza efficace e un flusso d’aria uniforme, ideale per riscaldare rapidamente ambienti piccoli e medi. Le impostazioni regolabili consentono un utilizzo versatile, mentre la protezione termica integrata garantisce un funzionamento sicuro. Il design verticale lo rende stabile e facilmente posizionabile in qualsiasi stanza. Silenzioso e leggero, è adatto a camere, uffici e bagni, offrendo un calore costante e confortevole. Una soluzione pratica per migliorare la temperatura domestica in modo rapido ed efficiente. Ora su Amazon a 18,99€

Philips Leva Pelucchi a 7,99 invece che 14,99€

La Philips Leva Pelucchi rimuove pelucchi e antiestetici accumuli dai tessuti in modo rapido ed efficace. La lama affilata lavora con movimenti precisi, migliorando l’aspetto di maglioni, cappotti e tessuti delicati. Il design ergonomico garantisce una presa comoda, mentre il contenitore estraibile semplifica la manutenzione. Leggera e pratica, è perfetta per rinnovare capi usati mantenendoli curati più a lungo. Ideale per chi desidera un risultato immediato, ripristinando la superficie dei vestiti con una finitura più uniforme e pulita. Ora su Amazon a 7,99€

Apple iPhone 16 (128 GB) a 679 invece che 879€

L’iPhone 16 è l’iPhone dello scorso anno ma in vendita ancora oggi, Ha un processore moderno in grado di supportare senza problemi multitasking, gaming e anche intelligenza artificiale. La fotocamera aggiornata e del tutto identica a quella di iPhone 17, cattura immagini brillanti, con colori naturali e grande dettaglio. Il design è un classico: elegante e solido, con una batteria ottimizzata dall’Ai con iOS 26 per durare più a lungo. L’integrazione software garantisce un’esperienza intuitiva e sicura, mentre lo schermo offre una resa visiva nitida per contenuti multimediali. Perfetto per chi cerca uno smartphone moderno, completo e altamente affidabile. Ora su Amazon a 679€

Xiaomi TV F 65 (4K UHD) a 359 invece che 569€

La Xiaomi TV F 65 propone un ampio pannello 4K UHD con colori vivi, resa luminosa e immagini dettagliate. Il sistema operativo avanzato garantisce navigazione fluida, con accesso rapido alle principali app streaming. Il design sottile è elegante e si integra perfettamente in ogni ambiente. L’audio potenziato offre un’esperienza più immersiva, mentre le funzioni smart assicurano un utilizzo intuitivo. Una TV ideale per film, serie, gaming e contenuti in alta qualità, combinando prestazioni affidabili e tecnologia moderna. Ora su Amazon a 359€

Dyson Supersonic a 299,99 € invece di 429,99€

Il Dyson Supersonic asciuga i capelli rapidamente mantenendo il calore sotto controllo per una cura delicata. Il motore potente garantisce un flusso d’aria preciso, riducendo tempi e rischio di danni. Gli accessori magnetici offrono styling versatile, mentre il design bilanciato rende l’uso più comodo. Ideale per ottenere capelli luminosi e disciplinati, anche con utilizzo quotidiano. Perfetto per chi vuole uno strumento professionale, silenzioso e altamente tecnologico, capace di migliorare visibilmente la qualità dello styling. Ora su Amazon a 299€

Apple iPhone 15 (128 GB) a 599 invece di 719 €

L’iPhone 15 è uscito di produzione con il lancio di iPhone 17, ma ancora oggi rappresenta un classico per design e prestazioni. La fotocamera è ancora ottima, capace di immagini nitide e colori realistici. Lo schermo è luminoso ed ideale per contenuti multimediali. La batteria migliorata supporta un uso quotidiano intenso con grande affidabilità. Il software ottimizzato con iOS 26 garantisce, Una scelta perfetta per chi cerca qualità Apple, durata nel tempo e un dispositivo versatile per lavoro e tempo libero ad un costo molto basso e perfettamente competitivo coin iPhone 16e. Ora su Amazon a 599€

MacBook Air 13″ con chip M4 a 849 invece di 1149€

Il MacBook Air M4 scende anch’esso, come gli Airpods, al minimo storico. Si tratta dell’ultimo modello in grado di offrire elevbate prestazioni grazie al nuovo chip M4, garantendo velocità, silenziosità e consumi ridotti. Lo schermo nitido offre colori fedeli, mentre il design ultraleggero assicura massima portabilità. La batteria di lunga durata lo rende ideale per studio, lavoro e uso creativo. La digitazione è comoda e il touchpad molto preciso, migliorando la produttività. Perfetto per chi vuole un portatile moderno, potente e altamente ottimizzato per l’ecosistema Apple di cui supporta pienamente le funzioni di intelligenza artificiale. Ora su Amazon a 849€

Dreame L40s Pro Ultra a 599 invece di 899€

Il Dreame L40s Pro Ultra combina aspirazione potente e lavaggio avanzato, offrendo una pulizia completa e autonoma. La docking station gestisce svuotamento, lavaggio panni e ricarica in modo automatico, riducendo la manutenzione. La mappatura laser garantisce percorsi precisi, mentre le impostazioni smart permettono un controllo personalizzato. Perfetto per chi vuole un robot premium con cura profonda e gestione praticamente senza interventi. Ottimo su pavimenti duri e tappeti, con risultati uniformi e costanti. Ora su Amazon a 599€

Dreame L40 Ultra AE a 479 invece di 699€

Il Dreame L40 Ultra AE offre aspirazione potente, lavaggio efficace e una stazione smart che gestisce svuotamento, pulizia e asciugatura dei panni in modo automatico. La mappatura laser garantisce percorsi accurati, mentre le funzioni avanzate consentono impostazioni personalizzate. Perfetto per mantenere la casa pulita con minima manutenzione. Ottimo su più superfici, assicura risultati costanti e una gestione altamente autonoma. Una soluzione premium per chi vuole tecnologia moderna e cura completa della casa. Ora su Amazon a XX€

I più venduti a marchio Apple Domenica 23 novembre.

Questa invece è la classifica isolata dei prodotti Apple più venduti nella giornata di domenica 23 Novembre

