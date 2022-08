La mascherina diventa facoltativa per i dipendenti Apple

Apple una delle aziende più severe e preoccupate per la diffusione del Covid tra i suoi dipendenti e che per questo aveva imposto stringenti limiti all’utilizzo delle mascherine, decide che la pandemia è ora un problema di minor portata e allenta le norme: nei suoi uffici e l’obbligo viene mitigato rendendole necessarie solo a determinate condizioni

Nella mail ai dipendenti – riportata dal sito The Verge – si spiega che l’obbligo è venuto meno “nella maggiorparte dei luoghi” ma non è chiaro in quali ambiti è ancora obbligatario indossarla.

“Non esitate a continuare a indossare la mascherina se vi sentite più a vostro agio nel farlo”, scrive Apple. E ancora: “Rspettate inoltre cortesemente le scelte delle varie persone che decidono di indossarla o non indossarla”.

Con la maggior parte dei dipendenti vaccinati, Apple già a marzo aveva allentato l’obbligo delle mascherine nel quartier generale di Cupertino e per i negozi al dettaglio, avviando una fase di convivenza più o meno pacifica con il Covid e un ritorno alla normalità. A maggio l’azienda aveva tuttavia richiesto di nuovo ai dipendenti di indossare le mascherine per via di un nuovo aumento di casi di COVID-19. Le attuali tendenze sono evidentemente “incoraggianti” e hanno permesso di annullare prima del previsto l’obbligo, alla stregua di quanto deciso anche da molti governi con il coronavirus, trattandolo come un’endemia e non più come una pandemia.

