Linus Torvalds usa un MacBook Air M2 con Asahi Linux

Linus Torvalds ha rilasciato Linux 5.19, nuova versione stabile del kernel di Linux. Lo riferisce il sito Phoronix spiegando che il programmatore noto per essere stato l’autore e programmatore della prima versione del kernel Linux nonché il coordinatore del progetto di sviluppo dello stesso, ha menzionato l’utilizzo di un laptop ARM64: un MacBook con SoC M2 di Apple.

Nell’annuncio Linus Torvalds riferisce che l’uso di Linux sul MacBook è possibile grazie al progetto Asahi, qualcosa che aspettava di poter fare da tempo e che finalmente è realtà. Linus riferisce che da tempo esiste hardware arm64 sul quale è possibile eseguire Linux ma non esisteva finora niente di realmente usabile come piattaforma di sviluppo.

Torvalds riferisce ancora che è la terza volta che usa hardware Apple per lo sviluppo Linux: lo ha fatto anni addietro con lo sviluppo powerpc su una macchina con PPC970, l’ha fatto oltre decennio addietro con il MacBook Air che all’epoca era l’unico notebook veramente sottile e leggero, e usa ancora ora una macchina Apple per la piattaforma arm64.

Torvalds ha ovviamente rimosso macOS per installare una distribuzione Linux che diventerà quella principale sulla quale intende lavorare, spiegando che non lo usa per il lavoro vero e proprio di cui si occupa ma per fare test e creare build. “Cerco di essere sicuro che la prossima volta che mi dovrà spostare, potrà farlo con questo laptop e infine testare il versante arm64.

Per chi ama questo tipo di progetti è possibile seguire i progressu su GitHub . È anche possibile dare una mano com offerte susu Patreon o “sponsorizzando” Hector Martin, l’ideatore del progetto (al quale si deve l’installazione di Linux su PS4).