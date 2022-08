Apple lavora al Wifi 6e, Intel prepara il lancio di Wifi 7

Intel ha fatto sapere che comincerà a commercializzare prodotti con il supporto per il Wi-Fi 7 (standard 802.11be) nel 2024.

Lo riferisce il sito Etnews spiegando che lo standard in questione promette velocità di elaborazione più che doppie rispetto all’attuale Wi-Fi 6E. Intel comincerà a offrire il WiFi 7 prima in chip per laptop e successivamente in altri prodotti.

Eric McLaughlin, vice presidente di Intel responsabile della divisione wireless solutions, ha riferito nel corso di una recente conferenza stampa che l’azienda sta sviluppando il suo Wi-Fi 802.11be per ottenere la certificazione della WiFi Alliance, confermando che chip specifici saranno integrati nei laptop a partire dal 2024 e di aspettarsi l’arrivo nei principali mercati l’anno successivo.

Wi-Fi 7 è il successore del Wi-Fi 6E 802.11ax; massimizza esistenti tecnologie integrate nel WiFi 802.11a, promettendo velocità di trasferimento quasi come Thunderbolt 3, con un throughput di “almeno 30 Gbps”, potenzialmente in grado di arrivare a 40Gbps.

Apple dovrà giocoforza passare al WiFI 7 ma per il momento sono attesi prodotti con supporto al Wi-Fi 6E (802.11ax) che potrebbe arrivare con l’iPhone 14, dopo voci che davano come certo il supporto già con l’iPhone 13. Tra i prodotti che potrebbero avvantaggiarsi di questo standard, il visore per la Realtà Aumentata/Realtà Virtuale di cui si parla da tempo. L’analista Ming-Chi Kuo aveva in precedenza indicato il Wi-Fi 7 come qualcosa che sarebbe arrivato con la terza generazione del visore, nel 2024.