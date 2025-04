Aspettando i dazi, le vendite dei Mac sono in aumento

Pubblicità

In attesa dei dazi le notizie sono buone per i Mac. In un contesto dove, nel primo trimestre 2025 le spedizioni globali di PC hanno totalizzato un dato positivo in aumento a 59 milioni di unità, le machine di Apple vanno ancora meglio

In particolare le spedizioni di PC, spiega Gartner, sono generalmente cresciute mentre i Mac livello globale, nel primo trimestre 2025 Apple ha venduto 5,9 milioni di Mac, e vanta ora un market share del 10,1%, numeri in salita rispetto ai 5,5 milioni di Mac e al 9,9% di market share del primo trimestre 2023.

Si tratta di una crescita annua globale del 7%. Davanti a Apple nel settore personal computer troviamo Lenovo (25.9% market share), HP (21.6%) e Dell (16.3).

Nel primo trimestre 2025 negli Stati Uniti Apple ha venduto 2,6 milioni di Mac con un 15,9% di market share, rispetto ai 2,2 milioni di Mac e 15,4% di market share del primo trimestre 2023.

Si tratta di una crescita annuale del 16,2% negli USA (qui i dettagli). Prima di Apple negli USA, abbiamo HP (25.1% market share), Dell (23.9%) e Lenovo (19.2).

Da notare che, rispetto ad altre analisi, Gartner non considera gli iPad come personal computer e non li include in questi conteggi.

Come già spiegato in questo approfondimento, i dazi potrebbero influenzare la fiducia dei consumatori, frenare la spesa e allungare i cicli di sostituzione. Per Apple – come per altri big del tech – questo potrebbe tradursi non solo in margini più bassi, ma anche in una domanda più debole da gestire nel medio periodo.

