OpenAI ha presentato i modelli GPT-4.1

OpenAI ha presentato la famiglia di modelli GPT-4.1, quella che arriva dopo il modello multimodale GPT-4o presentato lo scorso anno, e indicata come particolarmente adatta per il coding.

Nel corso di un evento in live streaming che si è svolto lunedì 14 aprile, OpenAI ha riferito di tre nuovi modelli disponibili per gli sviluppatori tramite API (non da ChatGPT): GPT-4.1, GPT-4.1 mini e GPT-4.1 nano.

Stando a quanto riferisce OpenAI, GPT-4.1 include miglioramenti di rilievo nel coding, istruzioni a seguire e nel lungo contesto. GPT-4.1 Mini è più economico rispetto al predecessore e GPT-4.1 Nano è ancora più leggero, indicato da OpenAI come “il più piccolo, veloce ed economico” modello disponibile.

Tutti e tre i modelli sono in grado di elaborare fino a un milione di token del contesto (unità minime di testo che permettono di segmentare una stringa di testo in parti più piccole come parole, frasi o persino caratteri, che vengono poi analizzati singolarmente dai modelli di elaborazione del linguaggio), quattro volte superiore al limite di 128.000 token di GPT-4o; sono in grado di elaborare di media 750.000 parole in unico passaggio, senza perdere il filo del discorso.

OpenAI riferisce di prove a confronto con video-MMEun test progettato per misurare la capacità di un modello di “capire” i contenuti dei video: GPT-4.1 registra un’accuratezza del 72% nella categoria “video lunghi senza sottotitoli” e ha un limite di conoscenza più recente (giugno 2024) rispetto ad altri modelli.

Il sito statunitense The Verge riferisce che i modelli di GPT-4.5 sembrano orientati a offrire risposte più creative e approfondite, e potrebbero rappresentare un punto di svolta per applicazioni meno complesse, soluzioni più accessibili ed economicamente vantaggiose, con OpenAI in grado di offrire soluzioni adatte alle diverse esigenze del mercato.

OpenAI ha riferito che GPT-5 non sarà lanciato a breve: riferendo genericamente di volersi concentrare sull’ottimizzazione dei modelli esistenti prima di introdurre una nuova generazione di intelligenza artificiale.

