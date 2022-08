I migliori libri di Piero Angela

La scomparsa di Piero Angela, giornalista e divulgatore ma soprattutto amante della scienza e del metodo scientifico è un grave colpo per il nostro Paese. Con lui se ne va uno dei grandi che più hanno fatto per costruire una cultura moderna e liberale.

Abbiamo raccontato qui chi era Piero Angela, in questa lista vogliamo semplicemente riproporvi alcuni dei suoi libri, per fare in modo che chi non lo conosce possa trovare argomenti stimolanti di lettura e che tutti quanti non ci dimentichiamo del suo lavoro.

Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute

Cominciamo con una autobiografia, per scoprire la persona dietro il personaggio. Come scrive Angela: «Non è un libro di divulgazione scientifica, ma un racconto personale dedicato al pubblico che da tanti anni mi segue nel mio lavoro, spesso con vero affetto. Il libro racconta le mie esperienze di lavoro, il “dietro le quinte” di oltre mezzo secolo di televisione. Ma per la prima volta rispondo anche a certe domande che spesso mi vengono rivolte in occasione di incontri o conferenze, e che riguardano la mia vita, la mia formazione, gli inizi in RAI, il pianoforte, persino la mia infanzia».

Nel libro ci sono decine di aneddoti e di incontri che ne fanno una lettura godibilissima. Ma c’è soprattutto un grande insegnamento: la passione di sapere e la voglia di scoprire possono portare molto lontano nella vita, e fare di chiunque una persona speciale.

Dietro le quinte della storia. La vita quotidiana attraverso il tempo

Con il famoso storico Alessandro Barbero, anche lui piemontese, Angela spiega cosa sia la storia. La Storia è come un film: un emozionante succedersi di fotogrammi. Nel raccontarla, però, c’è spesso la tendenza a concentrarsi sui grandi avvenimenti e sui singoli protagonisti, trascurando così le realtà sociali ed economiche che sono all’origine degli eventi. Ma l’evolversi della vita quotidiana nel tempo è anch’esso un racconto appassionante e, soprattutto, capire come sia cambiato nei secoli il modo in cui la gente si nutre, si sposta, riscalda gli ambienti, fa l’amore, amministra la giustizia… è una chiave fondamentale per leggere correttamente il cammino dell’umanità attraverso le epoche, dall’Antichità a oggi.

Questo libro è un viaggio che ci immerge nelle esistenze di tanti uomini comuni di diversi periodi e di differenti aree geografiche, svelandone gli usi, i costumi e la mentalità. In questo percorso, raccontato con rigore storico ma anche punteggiato di tanti aneddoti e curiosità, è affascinante accorgersi come l’uomo abbia sempre affrontato difficoltà e condizioni avverse con fantasia, intelligenza e spirito di adattamento. Inoltre, risulta chiaro il ruolo rivoluzionario della tecnologia, dell’energia e della conoscenza, fattori che da sempre dominano lo sviluppo economico e consentono a un Paese o a un popolo di essere all’altezza delle grandi sfide in corso.

Viaggio nel cosmo. Alla scoperta dei misteri dell’universo

Forse uno dei più famosi libri scritti da Piero Angela assieme al figlio, Alberto. Un grande viaggio nel Cosmo a bordo della Noos (che in greco antico significa “intelletto”), un’astronave immaginaria che si sposta alla velocità del pensiero.

Il viaggio della Noos si basa sulle più recenti conoscenze acquisite dall’astronomia e dall’astrofisica: il veicolo spaziale si posa sulla Luna, su Marte, sorvola i pianeti del nostro Sistema solare, scende su asteroidi e comete, entra fin dentro il Sole per scoprire la sua struttura interna. Poi esce dal Sistema solare per esplorare stelle e galassie, avvicinarsi a supernovae, pulsar, quasar e buchi neri, fino agli estremi confini del Cosmo. Un’esperienza straordinaria, resa possibile dalla fantasia, eppure rigorosamente scientifica.

La straordinaria avventura di una vita che nasce. Nove mesi nel ventre materno

Altro libro scritto assieme al figlio Alberto. Questa volta Piero Angela affronta il tema della gravidanza da un punto di vista scientifico ma non per questo meno stupito del grande miracolo naturale della vita umana che nasce nel grembo materno.

Il libro racconta una straordinaria avventura: quella di una semplice cellula fecondata, così piccola da essere invisibile a occhio nudo, che moltiplicandosi in miliardi di altre cellule riesce a diventare, in soli nove mesi, un Homo sapiens. Il libro è la cronaca di questa crescita, raccontata in base alle più recenti scoperte scientifiche. Ma è anche un utilissimo strumento per rispondere ai dubbi, alle curiosità e ai timori dei neogenitori su tutti gli argomenti relativi al benessere di mamma e bambino, dai problemi legati alla fertilità allo sviluppo psicofisico del neonato.

Da zero a tre anni

La gravidanza è solo l’inizio. Poi c’è la nascita. Nei primi tre anni di vita si decide lo sviluppo della psiche. Alla nascita ogni bambino è infatti un “miliardario” della mente e davanti a lui si apre una gamma pressoché infinita di opportunità. Ma in mancanza di stimoli adeguati il cervello può perdere le sue grandi potenzialità. In questo libro Piero Angela, con il suo stile divulgativo limpido e accattivante, spiega cosa avviene nella mente umana durante la prima infanzia e illustra ai genitori come siano importanti le mosse che essi giocano sullo scacchiere della vita dei propri figli.

Perché dobbiamo fare più figli. Le impensabili conseguenze del crollo delle nascite

Assieme al collaboratore e ricercatore Lorenzo Pinna, Piero Angela conclude questa sua “trilogia della nascita” spiegando un altro aspetto, di carattere demografico, relativo alla natalità. È vero che gli italiani sono a rischio di estinzione? Fino a che età riusciremo a campare? E con quali conseguenze sociali? Quale sarà il ruolo degli immigrati? Quale faccia, e quali facce, avrà il nostro Paese fra cinquant’anni?

Poche questioni ci interessano così da vicino come quella della demografia. E mai finora un libro aveva spiegato con chiarezza e precisione tutti gli aspetti più interessanti e inattesi della rivoluzione demografica che sta investendo il nostro paese. Grazie a una meticolosa ricerca compiuta dagli autori sui dati dei principali istituti nazionali e internazionali e al contributo dei più autorevoli demografi del nostro paese, questo libro svela dati imprevisti, solletica curiosità, spiega con metafore lampanti concetti fondamentali per capire la nostra vita comune. Il tutto in un linguaggio colloquiale, un dialogo con un ipotetico interlocutore, che pone le domande che ognuno si può porre oggi, di fronte alle inquietanti prospettive di un tale cambiamento.

Ti amerò per sempre. La scienza dell’amore

Se il filone della nascita di una nuova vita è fondamentale, questo passaggio relativo all’amore lo è ancora di più. L’amore sboccia, cresce e sfiorisce proprio come una pianta, o come molti altri organismi. Per quanto ci si sogni e ci si fantastichi attorno, l’innamoramento, l’amore, la crisi, sono fenomeni biologici, spiegabili e spiegati dalla scienza moderna. Piero Angela affronta con questo libro il tema più fertile e sentito della storia, l’amore, con il suo caratteristico approccio razionale e rigoroso e con il contributo delle teorie più recenti nel campo della neurofisiologia, della biochimica, della sociologia e della psicologia.

Basato su studi ed esperimenti realizzati negli ultimi anni da biologi e psicologi, è un viaggio nelle cantine delle nostre emozioni, il tentativo di analizzate scientificamente l’amore per esalatarne ancora di più il fascino e la poesia.

Viaggio dentro la mente. Conoscere il cervello per tenerlo in forma

Dopo aver cominciato ad esplorare la mente e la psiche umana guardando all’amore, allarghiamo l’inquadratura a tutta la mente. Il nostro cervello è una macchina meravigliosa e conoscerla meglio ci può aiutare a usarla al massimo delle sue potenzialità, dai primi anni di vita fino all’età più avanzata. È da questo spettacolare groviglio fatto di miliardi di cellule nervose e delle loro diramazioni che nasce tutto: la nostra capacità di vedere e di immaginare, di soffrire e di gioire, di ricordare e di creare, di odiare e di innamorarsi. Ma come avviene tutto ciò?

Come si formano per esempio le immagini che noi vediamo nel nostro “teatrino mentale”? In base a quali meccanismi prendiamo una decisione e non un’altra? Siamo davvero liberi? Da dove nasce l’amore? C’è nel cervello un punto del piacere? Come spieghiamo i déjà-vu? Questo libro, sotto forma di dialogo con un ipotetico lettore curioso, racconta con parole semplici quello che oggi si è capito del nostro cervello e le frontiere di quello che ancora resta da conoscere. Una seconda parte del libro è poi dedicata alle pratiche per tenere il cervello attivo e brillante lungo tutto il corso della vita. Verranno presentati gli studi più recenti sull’allattamento, l’esercizio fisico, l’alimentazione, l’allenamento mentale, il sesso, lo shock della pensione, l’invecchiamento cerebrale, l’Alzheimer, il cervello dei centenari… Molte ricerche dimostrerebbero infatti che è possibile non solo tenere in buona forma i nostri neuroni ma anche prevenire, almeno in parte, quelli che paiono essere gli inevitabili danni del tempo e dell’età.

Premi & punizioni. Le vere leve del comportamento

La costruzione della persona passa da qui, da questo aspetto trascurato soprattutto dall’attuale riflessione culturale, ma fondamentale per capire come si muovono le persone soprattutto nell’epoca dei social. Piero Angela spiega quali sono gli invisibili meccanismi che fanno funzionare gli individui, ma anche le società e la politica. “Premi” e “punizioni” sono due leve potentissime che agiscono sul nostro comportamento, in ogni momento, in ogni circostanza, per ogni scelta. Conoscere meglio le regole del gioco significa anche saperle utilizzare meglio. Per gestire con più intelligenza noi stessi. E gli altri.

I misteri del sonno. Sonno, sogni e insonnia

Passiamo un terzo della nostra vita (in alcuni casi quasi metà) a dormire. Perché? La ricerca sul sonno sta rivelando moltissime cose sorprendenti su quel terzo della nostra vita che attraversiamo a occhi chiusi (o, qualche volta, aperti), soprattutto per quanto riguarda la qualità del sonno (possono esserci centinaia di micro-risvegli inconsapevoli, ogni notte), le mille cause dell’insonnia e l’azione dei farmaci (che molto spesso vengono usati in modo improprio). Anche dei sogni si cominciano a individuare i meccanismi neurologici (ben diversi da quelli che ipotizzava Freud). “I misteri del sonno” è una minuziosa e affascinante esplorazione di questa “zona buia” della nostra vita. Piero Angela ce la descrive svelandoci, con la consueta chiarezza espositiva, i meccanismi complessi che la regolano, e informandoci in modo dettagliato sulle ultime e più sorprendenti scoperte scientifiche.

A cosa serve la politica?

Visto che siamo in periodo di elezioni politiche, non poteva mancare questo classico. È radicata l’idea che sia la politica a determinare il benessere di un paese. E che, cambiando maggioranza, o cambiando leader, si possano ottenere cose che in realtà non dipendono dalla politica. E che non dipendono neppure dalla capacità di lottare per ottenerle. Questo non significa che la politica non sia importante, anzi. Ma soltanto se riesce a stimolare e a far crescere in modo prioritario quei “software”, quei motori dello sviluppo che sono i veri produttori di ricchezza. E anche i veri attrattori di investimenti. Ma è così che funziona la politica in Italia?

Oceano. Il gigante addormentato

Uno sguardo alla parte grande del nostro pianeta: i mari. In queste pagine Piero Angela e Lorenzo Pinna conducono il lettore in un fantastico viaggio a bordo di un batiscafo immaginario, attraverso i mari e gli oceani di tutto il pianeta, alla scoperta dei segreti del mondo sommerso.

Navigando sotto i ghiacci polari, nelle profondità abissali o attraverso gli uragani, e planando sulle pendici di montagne e vulcani sottomarini, al batiscafo capitano avventure e incontri di ogni genere: delfini, balene, squali, le sorprendenti architetture delle barriere coralline, il “serpentone” d’acqua fredda della Groenlandia, le immondizie sommerse alla foce di un fiume, la misteriosa migrazione delle anguille, i mostruosi pesci degli abissi, la struttura nascosta degli oceani fatta di “lenzuoli” d’acqua…

Ma il libro non si limita a intrattenerci con un avvincente racconto di viaggi: ci parla anche di tutte quelle nuove conoscenze sul pianeta sommerso che il lavoro di migliaia di scienziati e l’impiego di raffinate tecnologie hanno permesso di conoscere negli ultimi anni. E soprattutto ci consente di capire meglio quale ruolo possono giocare gli oceani in fenomeni come l’effetto serra e il cambiamento climatico.

Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell’universo e della vita

Nessuna storia del tutto sarebbe completa senza una storia dell’universo e della vita. Tutte le conoscenze e le immagini che gli scienziati hanno accumulato messe insieme per diventare un grandioso, straordinario racconto del nostro passato. È proprio quello che fa Piero Angela con questo libro: osservare le concatenazioni degli eventi che hanno portato la nube di gas iniziale a trasformarsi in stelle, pianeti e poi in esseri viventi, e infine in esseri viventi intelligenti.

Sarà un po’ come seguire il racconto di un cronista che, dialogando con un immaginario interlocutore curioso, ripercorrerà questa fantastica storia, soffermandosi soprattutto sui passaggi cruciali, sui momenti di svolta che hanno modellato pian piano l’Universo e che hanno scandito il percorso della vita sulla Terra. Questo percorso, avvincente come una grande saga, sarà l’occasione per approfondire molte delle conoscenze scientifiche attualmente a nostra disposizione sugli argomenti più diversi: l’astronomia (il Big Bang, i buchi neri, la formazione dei pianeti e delle stelle, il destino dell’Universo), la biologia (la cellula, il DNA, la teoria dell’evoluzione), la storia della vita sulla Terra (i primi organismi viventi, i dinosauri, le estinzioni di massa), lo sviluppo dell’uomo (dagli ominidi preistorici all’Homo sapiens).

Viaggio nel mondo del paranormale. Indagine sulla parapsicologia

Non potrebbe mai essere completa una lista di libri di Piero Angela senza questo fondamentale contributo alla smitizzazione di un fenomeno che non esiste ma che viene costantemente utilizzato soprattutto per gabbare le persone. Piero Angela analizza con spirito scientifico la varietà dei fenomeni paranormali – chiaroveggenza, astrologia, guarigioni medianiche, chiromanzia, fachirismo, precognizione, rabdomanzia, psicocinesi – dando una risposta alle esigenze, spesso diverse, di chi si accosta a tale mondo. Una preziosa indagine sulla parapsicologia che consente al lettore di approfondire temi e argomenti che da sempre suscitano incondizionata adesione e feroci controversie.

