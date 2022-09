Tutti i migliori libri selezionati da Macitynet in un’unica pagina

Era iniziata come una scommessa: perché non facciamo una lista dei migliori libri sul marketing digitale, domenica prossima? E poi anche la domenica dopo, sul SEO. E quella dopo sulla comunicazione del settore sportivo. E non ci siamo ancora fermati.

Domenica dopo domenica la straordinariamente popolare rubrica “i migliori libri di Macitynet” è cresciuta, raccogliendo preziosi suggerimenti, basandosi su anni di letture e studio, ascoltando quello che ci scrivevate voi, i nostri lettori. E pian piano è diventata una lista davvero lunga, ingestibile come un unico elenco puntato. E allora, lavorandoci un paio di domeniche, abbiamo riorganizzato tutto a partire da questa pagina. Qui potete trovare tutti gli articoli che abbiamo scritto e gli altri che si aggiungeranno verranno inseriti nella sezione apposita. Oppure, in fondo a ciascun articolo potete trovare il link per arrivare a questa pagina. E poi sapete cosa fare.

Intanto il lavoro va avanti, cerchiamo con i nostri collaboratori e informatori (persone che provengono dal mondo dell’università, delle professioni, dal settore editoriale) sempre nuove serie di libri che rappresentino da un lato un tema interessante e dall’altro l’eccellenza (in italiano) di quel che si può trovare online. Il progetto è ambizioso e, se siete curiosi o cercate qualcosa da leggere, allora siete arrivati nel posto giusto.

Marketing, seo e comunicazione

La serie originale dei migliori libri, che si sta ancora arricchendo. Qui trovate i libro per imparare l’uso degli gli strumenti e a padroneggiare i concetti legati al mondo digitale e alle attività di marketing e comunicazione.

Creare o migliorare il proprio business

Cambiare lavoro o creare una piccola attività è il sogno di molti. Ma occorre essere preparati e avere gli strumenti giusti. Qui ci sono le serie di libri che vi permettono di muovervi nel modo migliore verso i vostri obiettivi.

Fotografia

Una delle passioni più diffuse al mondo: che sia gusto per l’analogico, desiderio della fotografia professionale o semplice hobby aiutato dall’ultimo modello di smartphone, catturare immagini con un semplice scatto è una delle attività più gratificanti che si possano immaginare. Ma l’immagine chiede un po’ di cultura e di sapere: questi sono i libri che fanno per voi.

Diventare scrittori

Il famoso romanzo nel cassetto alle volte non c’è. E non perché manchi la voglia di scrivere. Semplicemente perché non si sa come fare. E allora, ecco qui i libri migliori per diventare scrittori, sceneggiatori, autori e anche migliori lettori, perché no?

Cultura digitale

Il mondo è cambiato grazie al computer e a internet. Solo che le nuove coordinate non sono sempre facili da capire. Temi difficili, concetti nuovi, competenze tutte da capire. Questi libri servono per aprire uno spiraglio su alcuni aspetti e profili di un mondo nuovo, ed essere più preparati.

Giornalismo digitale

L’informazione non è scomparsa con l’avvento di internet. Si è semplicemente trasformata. E la professione del giornalista con lei. Qui ci sono i libri che vi permettono di capire non solo come diventare giornalisti online ma anche come fare video, radio, podcast e tutto il resto.

Geek e nerd

Il lato “nerd” della cultura digitale è quello degli hacker e degli smanettoni. Ma c’è anche qui da capire: cos’è l’open source? Cosa si può fare con il Raspberry Pi? Cosa sono gli NTF? E la storia dei videogiochi, qual è? Le risposte si trovano in queste liste dei migliori libri di Macity.

Musica, radio, cinema e televisione

Registi, produttori. Attori e attrici. Volti, storie, emozioni. Questa sezione raccoglie quello che potenzialmente potrebbe essere un intero universo di cose: tutte le nuove arti che con il digitale stanno cambiando ancor più radicalmente, ma che sono appassionati anche nelle care vecchie forme analogiche. Dopotutto, Fellini è sempre Fellini, non c’è bisogno del video in 4K per amarlo.

Architettura e città

Viaggiare attraverso le città vuol dire scoprire una narrazione fatta da autori minori: gli architetti che nei decenni se non nei secoli hanno progettato uno dopo l’altro gli edifici che rendono caratteristica una città. Abbiamo cominciato questa serie con l’idea di fare una piccola esplorazione ma lentamente vogliamo farla diventare una galleria per girare le grandi città dell’Italia e del resto del mondo.

Letture per bambini e adolescenti

Le letture per bambini sono fondamentali, perché è da piccoli che si imparano ad amare i libri. Che poi sono l’oggetto di questa serie di liste. E quindi, raccogliamo quello che abbiamo trovato e in molti casi sperimentato come genitori: libri di ieri e di oggi, e libri divertenti ma istruttivi per i più piccoli.

Letture per il tempo libero

Leggere non vuol dire solo studiare ma anche intrattenersi, divertirsi, passare il tempo: non serve neanche un computer o un abbonamento a Netflix e la fantasia vola molto più lontano con un buon romanzo d’intrattenimento che non con un film o telefilm, secondo noi. Ecco quelli che abbiamo letto e consideriamo i migliori.

Grandi romanzi

A partire dal Settecento il romanzo è la forma principale di cultura per la borghesia di tutto il mondo. Nel Novecento diventa la forma principe per la narrazione. E ancora oggi, nonostante i cambiamenti sociali e tecnologici che sono intervenuti, è ancora la colonna più importante e più riccamente addobbata nel tempio della cultura. Stiamo mettendo insieme, pian piano, i migliori romanzi da leggere provenienti da tutto il mondo.

Saggistica per imparare

I saggi sono una categoria di libri strani, difficili da rinchiudere in un unico ordine. Ma quel che troverete qui sono i migliori saggi per arrivare a determinati obiettivi: imparare la matematica, scoprire il minimalismo, conoscere il design di Apple, la vita di Dante Alighieri e poi molti altri.

Imparare l’italiano e le altre lingue

C’è un filone semi-sconosciuto alla maggior parte dei lettori che invece è fondamentale e dà moltissime soddisfazioni. Leggere libri sulla propria e su altre lingue. È un’esperienza gratificante oltre che utile e spesso porta a scoperte insospettabili. Abbiamo appena cominciato ma pian piano allargheremo anche questa sezione.

Fumetti

Parlare di fumetto e basta è riduttivo: è un modo per esprimere idee e raccontare storie che si articola in tantissime direzioni diverse. Ci si può divertire e intrattenere ma si possono anche scoprire storie fantastiche e terribili, come accade con il graphic novel. Qui i migliori che abbiamo letto e trovato.