I migliori tagliaerba robot RedKey alle Offerte di Primavera Amazon

Pubblicità Se volete automatizzare la rasatura del prato allora approfittate delle Offerte di Primavera attualmente in corso su Amazon. Due dei migliori modelli di RedKey infatti sono in sconto speciale: oltre all’offerta lampo infatti vi basta inserire un codice per ottenere un ulteriore taglio di prezzo, andando a risparmiare fino a 200 €. Di seguito trovate un riepilogo delle caratteristiche di ciascuno, il codice sconto e il link della pagina di acquisto dove può essere attivato. Redkey MGC500 Questo è il modello di partenza che accontenta un po’ tutti. Si distingue per: Posizionamento preciso grazie alla tecnologia brevettata C-TOF , che permette una pianificazione intelligente del percorso e una copertura completa del prato. Il robot riprende il percorso precedente dopo la ricarica, evitando tagli ripetitivi e risultando tre volte più efficiente dei tagliaerba tradizionali.

grazie alla tecnologia brevettata , che permette una pianificazione intelligente del percorso e una copertura completa del prato. Il robot riprende il percorso precedente dopo la ricarica, evitando tagli ripetitivi e risultando dei tagliaerba tradizionali. Lame intelligenti che possono essere regolate tramite l’app per adattarsi all’altezza di taglio (3-7 cm) con una larghezza di taglio di 20 cm , aumentando l’area di taglio del 56% . In presenza di erba alta o densa, le lame si regolano automaticamente.

che possono essere regolate tramite l’app per adattarsi all’altezza di taglio (3-7 cm) con una larghezza di taglio di , aumentando l’area di taglio del . In presenza di erba alta o densa, le lame si regolano automaticamente. Capacità di affrontare pendenze fino al 45% (24°) . I sensori di collisione permettono al robot di evitare ostacoli e proteggere il prato. È anche impermeabile con grado IPX6 per l’uso sotto pioggia leggera e può essere pulito facilmente con un tubo da giardino.

. I sensori di collisione permettono al robot di evitare ostacoli e proteggere il prato. È anche impermeabile con grado per l’uso sotto pioggia leggera e può essere pulito facilmente con un tubo da giardino. Può rilevare automaticamente eventuali danni al cavo e, tramite l’app, permette di localizzare e riparare la rottura senza bisogno di controlli manuali.

e, tramite l’app, permette di localizzare e riparare la rottura senza bisogno di controlli manuali. Offre 70 minuti di taglio per ogni carica e quando la batteria scende sotto il 15% ritorna automaticamente alla stazione di ricarica. Riprende a lavorare una volta che la carica è tornata al 90%. È anche possibile ritardare il taglio tramite l’app fino alla fine della pioggia. Redkey MGC500 costa 559 € ma al momento è in corso un’offerta a tempo su Amazon che porta il prezzo a 498,99 €. Tuttavia inserendo il codice J8XW974W è possibile risparmiare altri 40 € circa andandolo perciò a pagare soltanto 459,07 €. L’offerta scade il 31 Marzo. Redkey MGC1000 In aggiunta alle funzioni che ritroviamo nel modello precedente, questo tosaerba robot: Offre 130 minuti di taglio per carica. Torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria è sotto il 15% e riprende subito dopo la ricarica al 90% . È anche possibile pianificare il taglio tramite l’app, evitando il lavoro durante la pioggia.

di taglio per carica. Torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria è sotto il e riprende subito dopo la ricarica al . È anche possibile pianificare il taglio tramite l’app, evitando il lavoro durante la pioggia. Grazie ai sensori di collisione, evita gli ostacoli per proteggere il prato. Ha anche una modalità veloce per piccoli prati e un indice di protezione IPX6, che lo rende resistente alla pioggia leggera e umidità. Può essere facilmente pulito con un tubo da giardino. Redkey MGC1000 costa 699,99 € ma al momento è in corso un’offerta a tempo su Amazon che porta il prezzo a 559,99 €. Tuttavia inserendo il codice 6ZTSSZUD è possibile risparmiare altri 56 € andandolo perciò a pagare soltanto 503,99 €. L’offerta scade il 31 Marzo.

