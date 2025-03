OpenAI ha aggiornato il generatore di immagini di ChatGPT

Pubblicità

Nel corso di un evento in livestreaming il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato un importante aggiornamento del generatore di immagini offerto in ChatGPT.

ChatGPT ora sfrutta il modello GPT-4o per consentire di creare e modificare nativamente immagini, quello che finora era possibile usare per generare e modificare solo testo.

Altman ha spiegato che il nuovo generatore di immagini è già disponibile per gli abbonati ai piani Pro da 200$ al mese; gli utenti possono sfruttarlo con ChatGPT e Sora (per la generazione di video con l’AI) e arriverà anche per gli utenti dei piani Plus, per quelli che usano gratuiti e anche per gli sviluppatori che usano il servizio API.

L’output di immagini usando GPT-4o richiede un po’ più tempo rispetto a al modello DALL-E 3 (che sostituisce) ma secondo OpenAI i risultati sono più accurati e dettagliati. GPT-4o permette di modificare immagini esistenti, incluse immagini nelle quali sono presenti persone, trasformandole e integrando elementi quali sfondi e dettagli in primo piano.

Al Wall Street Journal, un portavoce di OpenAI ha riferito che GPT-4o è addestrato con “dati pubblicamente disponibili” ma anche con dai proprietari ricavati da partnership con aziende quali Shutterstock (piattaforma che fornisce contenuti fotografici, filmati di repertorio, musica e strumenti di editing). Brad Lightcap, chief operating officer di OpenAI, ha sottolineato che l’azienda rispetta i diritti degli artisti e tiene conto di policy che dovrebbero permetter di evitare di imitare direttamente il lavoro di artisti viventi. Anche Google ha provato a offrire funzionalità di generazione immagini native con il modello Gemini 2.0 Flash ma si è rivelato un boomerang dal momento che permetteva di rimuovere i watermark (le filigrane che identificano immagini coperte da copyright) e anche di generare immagini di personaggi protetti da copyright.

