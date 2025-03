Offerte di Primavera, la Full Frame Nikon Z6 II a 1698 euro

Offerte di Primavera, la Full Frame Nikon Z6 II a 1698 euro

Pubblicità La Nikon Z6 II va in sconto su Amazon a 1698 €, un prezzo molto interessante per fotocamera mirrorless full-frame che nonostante un rilascio non recente, resta potente e versatile. Evoluzione della già apprezzata Z6, questo modello porta con sé miglioramenti significativi, pur mantenendo un ottimo equilibrio tra qualità d’immagine, prestazioni e usabilità. Caratteristiche principali La Nikon Z6 II è equipaggiata con un sensore CMOS full-frame da 24,5 megapixel e il doppio processore d’immagine EXPEED 6 con gamma ISO estendibile fino a 204800 garantisce scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di luce non ottimali. Il sistema di autofocus a 273 punti copre un’ampia porzione dell’inquadratura e offre funzioni avanzate come il rilevamento occhi e volti, sia per persone che per animali. Questo lo rende ideale per ritratti e fotografia d’azione. La velocità di scatto a raffica arriva fino a 14 fotogrammi al secondo, permettendo di catturare ogni momento con estrema precisione. Dal punto di vista video, la Z6 II supporta la registrazione in 4K UHD fino a 30p (con possibilità di output a 10-bit via HDMI), offrendo una qualità d’immagine eccellente per chi desidera realizzare contenuti di livello professionale. Il mirino elettronico OLED da 3,69 milioni di punti offre una visione chiara e dettagliata, mentre lo schermo LCD inclinabile da 3,2 pollici con 2,1 milioni di punti permette una navigazione intuitiva e facilita le riprese da angolazioni particolari. Compatibilità con obiettivi La Nikon Z6 II utilizza l’attacco Z-Mount, compatibile con tutti gli obiettivi NIKKOR Z, che offrono prestazioni ottimizzate per il sistema mirrorless Nikon. Inoltre, grazie all’adattatore FTZ Mount Adapter, è possibile utilizzare anche gli obiettivi F-Mount (progettati per le reflex Nikon), mantenendo l’autofocus e altre funzionalità avanzate, rendendo la Z6 II una scelta perfetta anche per chi ha già un corredo di lenti Nikon F. Rispetto ai modelli più recenti della gamma Nikon, come la Z8, la Z6 II ha un sensore con una risoluzione inferiore (24,5 MP contro 45,7 MP) e non offre funzionalità video avanzate come la registrazione in 8K. Tuttavia, per chi desidera avvicinarsi alla fotografia in modo evoluto e professionale senza investire cifre esorbitanti, la Z6 II rappresenta una scelta eccellente. È ideale sia per chi vuole fare un salto di qualità nel mondo delle mirrorless full-frame sia per chi già possiede una fotocamera Nikon più avanzata e cerca un secondo corpo macchina affidabile e performante. Amazon la presenta a 1698 euro contro un prezzo consigliato di 2100 €

