I monitor BenQ DesignVue e PhotoVue ora sono Pantone Validated

BenQ ha annunciato che i propri monitor professionali delle serie PD DesignVue per designer e SW PhotoVue per fotografi sono i primi display al mondo ad avere ottenuto il Pantone Validated, garanzia di un sistema cromatico universale in grado di produrre una pletora di dispositivi di output del colore a livello professionale definiti da Pantone.

“Il Pantone Validated assicura a designer e fotografi l’assoluta affidabilità della resa sullo schermo dei colori Pantone nel corso di tutto il processo creativo, per uniformare meglio i materiali nei colori Pantone o nelle simulazioni utilizzando soluzioni di output con licenza Pantone”, ha dichiarato Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation.

I monitor BenQ DesignVue e PhotoVue offrono la correzione del colore integrata e una tecnologia denominata AQCOLOR che a detta del produttore garantisce “una fedeltà superiore nella precisione cromatica”, inclusa la qualità testata per ottenere i colori Pantone Matching System (PMS). In uso in tutto il mondo praticamente in ogni settore e impresa in cui il colore ricopre un ruolo fondamentale, il sistema PMS è un linguaggio cromatico universale che consente ai creativi professionisti di definire e abbinare colori specifici, indipendentemente dagli strumenti e dai materiali utilizzati per produrre il colore esatto.

Presentato nel 2019, il marchio Pantone Validated (qui i dettagli) garantisce la capacità di un sistema di controllo del colore e dell’hardware associato di produrre con precisione l’intera gamma di colori PMS, assicurando che la produzione e l’aspetto dei colori in stampa o sui prodotti finiti rispecchi il progetto originale.

In qualità di autorità a livello globale per la riproduzione commerciale del colore, è dagli anni Sessanta che Pantone fornisce standard cromatici per designer e sviluppatori di prodotti, arrivando a fissare oltre 10.000 colori. “La convalida da parte di Pantone dei monitor DesignVue e PhotoVue“, spiega il produttore, “rafforza l’impegno con cui BenQ da sempre si dedica a fornire un’accuratezza cromatica assoluta per tutte quelle applicazioni professionali in cui il colore svolge un ruolo essenziale.

Macitynet ha provato uno dei modelli dal prezzo più accessibile ma con tutte le caratteristiche di qualità della serie PD. trovate la recensione completa su questa pagina.