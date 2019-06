Super offerta: AirPods 2 ordinabili su Amazon a solo 149 euro

Se volete le nuove AirPods 2 sono al prezzo più basso su Amazon: 149€. Lo sconto che supera quello applicato qualche settimana fa (durato pochissimo) è di qualche minuto fa e rappresenta una eccellente occasione per portarsi a casa il nuovo modello delle auricolari della Mela

Non vi riassumeremo in questo contesto la rilevanza dello sconto. In commercio queste auricolari sono ancora abbastanza rare e no si trovano in sconto da nessuna parte (salvo presso alcuni rivenditori che replicano pedissequamente le offerte Amazon ma senza offrire le stesse condizioni di vendita e restituzione).

Per quanto riguarda la tecnologia, ricordiamo che le novità principali rispetto alle AirPods 1 (ormai quasi scomparse dal mercato e vendute comunque ad un prezzo più alto) sono controllo Hey Siri, tempo di chiamata leggermente più lungo, minor latenza.

Unica avvertenza: le AirPods 2 a 149 euro sono al momento ordinabili ma senza una data precisa di consegna. In passato quando questo è accaduto, la spedizione effettiva è stata dopo pochi giorni. Del resto sembra difficile che Amazon resti senza AirPods 2 per lungo tempo. Il consiglio è quindi di comprare sapendo che questo sarà il prezzo garantito quando dovessero essere rese disponibili, indipendentemente dal fatto che una volta a magazzino il prezzo dovesse aumentare.

Click qui per comprare le AirPods 2 a 149 €

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.