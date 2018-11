I servizi di Amazon Alexa presto disponibili anche in Italia per i Clienti ŠKODA

È possibile comunicare con le auto ŠKODA attraverso lo speaker Echo di Amazon da casa o utilizzando l’app Alexa per smartphone, L’assistente vocale Alexa per ŠKODA è già disponibile in inglese, tedesco e francese: nei prossimi mesi sarà attivata anche la lingua italiana

I proprietari di SKODA possono già interagire con la loro auto in tedesco, inglese e francese attraverso il Voice Service di Amazon Alexa e la piattaforma di servizi digitali SKODA Connect. Nei prossimi mesi, il servizio sarà disponibile anche in italiano.

Attraverso l’implementazione di Amazon Alexa in SKODA Connect, la Casa boema offre ai propri Clienti una modalità ancora più accessibile per comunicare con l’auto. L’assistente vocale Alexa viene attivata ponendole una semplice domanda, alla quale risponde con informazioni in tempo reale. Le domande alle quali è in grado di rispondere a oggi includono quelle su chilometraggio, livello del carburante, chiusura dei finestrini o delle portiere e anche il luogo in cui l’auto è parcheggiata.

Alexa può anche fornire informazioni sul consumo medio di carburante e notificare la distanza registrata dal contachilometri.

Ciò può essere fatto da casa tramite lo speaker Echo di Amazon, oppure ovunque ci si trovi attraverso l’app Alexa per smartphone. I dati relativi al veicolo possono essere consultati su tutte le auto dotate di SKODA Connect e con una connessione Internet attiva via SIM card. Per poter sfruttare Alexa è necessario avere un account Amazon, tramite il quale questa funzionalità è inizialmente attivata. A questo punto, al cliente basta abbinare Alexa al suo account SKODA Connect.

Skoda dal 1991 è parte del Gruppo Volkswagen: oltre alle automobili, sviluppa e produce anche motori, trasmissioni e componenti; dispone di tre stabilimenti in Repubblica Ceca (Mladá Boleslav, Kvasiny e Vrchlabí). Grazie alle partnership del Gruppo Volkswagen, produce vetture in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India. In Ucraina e Kazakistan produce con il contributo di partner locali. Skoda conta su oltre 35.000 dipendenti nel mondo ed è presente in più di 100 mercati.

