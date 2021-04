I ventilconvettori di Aermec igienizzano l’aria

Aermec, azienda che propone dispositivi per il benessere e il comfort in tutti gli ambienti dove si vive e si lavora, propone una linea di ventilconvettori presentata come “studiata per garantire la massima sicurezza negli ambienti che richiedono il massimo grado di igiene”. L’azienda afferma che il “cuore tecnoloigico” di questi sistemi è in grado di distruggere gli agenti patogeni e garantire allo stesso tempo qualità di raffrescamento o riscaldamento.

Dal punto di vista tecnico il dispositivo, attraverso la luce emessa da una lampada, genera il fenomeno della fotocatalisi, creando e rilasciando specie fortemente reattive e ossidanti (H2O2 e OH-) che vanno ad attaccare gli agenti inquinanti (germi, batteri e virus) degradandoli ed eliminandoli. La lampada a raggi UV (lunghezza d’onda 220-300 nm) irradia su una superficie di Biossido di Titanio (TiO2): tale sinergia provoca una forte ionizzazione dell’umidità contenuta nell’aria e la conseguente formazione di molecole H2O2 che aggrediscono i micro-organismi e li inattivano, distruggendone il DNA e scomponendo le altre molecole nocive.

Liberi da allergeni, batteri, virus e altri agenti patogeni

Il produttore afferma che il risultato è un’azione igienizzante non solo nei confronti dei virus ma anche di altri nemici della salute quali VOC (composti organici volatili) e batteri presenti nell’aria. Per quanro riguarda il virus Sars-CoV-2 responsabile della pandemia Covid-19, il dispositivo fotocatalitico promette “un sensibile abbattimento della carica virale” e una conseguente e importante riduzione del rischio di contagio.

Aermec propone più versioni e configurazioni, adatte a qualsiasi esigenza di installazione, di climatizzazione e di azione igienizzante profonda, unità con mantello senza termostato (per installazione verticale e orizzontale) e unità con mantello e con termostato (per installazione verticale).

Con macchinari esistenti e già installati, è possibile migliorare la qualità dell’aria con “Cold Plasma Generator”, un filtro ionizzatore adatto alla purificazione di ambienti interni, che agisce inattivando virus e batteri presenti nell’aria; quessto offre un meccanismo di purificazione dell’aria che decompone, per mezzo di scariche elettriche, alcune molecole d’acqua presenti nell’ambiente sottoforma di umidità. Il risultato è la creazione di un flusso di ioni idrogeno e ossigeno che viene trasportato dal flusso d’aria per degradare gli agenti patogeni.

