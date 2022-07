iCloud, l’account del figlio di Biden forse è stato violato

I servizi segreti degli Stati Uniti affermano di essere venuti a conoscenza, insieme ad altre agenzie federali, della presunta violazione dell’account iCloud di Hunter Biden, figlio del presidente USA, anche se al momento non è chiaro come stanno agendo al riguardo.

Alcuni post sul sito anonimo di social media 4chan affermano di aver ottenuto l’accesso all’account iCloud di Hunter Biden e stanno pubblicando foto e video che si dice siano stati estratti da questo archivio online. Più volte descritto come un hack o più semplicemente come la violazione della password di Biden, è molto più probabile che i dettagli di accesso siano stati ottenuti tramite phishing.

Non è chiaro dagli ultimi post di 4chan se i dati siano nuovi o facciano parte di un precedente accesso rivendicato all’account di Biden. Nel 2020, si diceva che il laptop di Hunter Biden fosse stato rubato, anche se secondo la BBC, c’erano sufficienti dubbi sul fatto che i media si rifiutassero di pubblicare la storia.

Ora, secondo NBC News, i servizi segreti statunitensi hanno confermato di essere “consapevoli” delle nuove affermazioni. L’agenzia non riferisce però di eventuali indagini in corso.

In questo momento non siamo in grado di fare commenti pubblici su potenziali azioni investigative. Posso assicurarvi che i servizi segreti insieme ad altri partner federali delle forze dell’ordine sono a conoscenza dei post sui social media e delle affermazioni che fanno riferimento al sig. Biden

Non è stato confermato se le informazioni trafugate di recente siano quelle di Hunter Biden. Tuttavia, NBC News afferma di essere stato in definitiva in grado di esaminare i dati dal laptop precedentemente rubato e ha confermato alcuni dettagli come appartenenti a Biden o alla sua azienda. Tali dati sono stati infine forniti a NBC News all’inizio del 2022 da un portavoce per conto di Rudy Giuliani. Nel 2021, Giuliani aveva affermato di avere più dischi rigidi appartenenti a Hunter Biden.

