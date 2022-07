BMW vende l’abbonamento per sedili riscaldabili

I fortunati proprietari di alcuni modelli di BMW si erano già lamentati per l’introduzione delle microtransazioni per alcuni optional delle vetture del celebre marchio sportivo tedesco, in particolare per l’abbonamento richiesto per continuare a disporre delle funzionalità di Apple CarPlay (poi rimosso): ora però la vicenda sale di livello con l’introduzione silenziosa da parte di BMW dell’abbonamento per i sedili riscaldabili.

Invece di un lancio globale reclamizzato, BMW ha preferito una introduzione a macchia di leopardo solo in alcuni stati, per di più senza alcuna pubblicità e nemmeno un comunicato stampa, come segnala The Verge. Non sorprende, vista la reazione al solo annuncio nel 2020 del costruttore che il suo sistema operativo avrebbe abilitato microtransazioni per funzioni come gli abbaglianti automatici e il cruise control adattivo. Allora i clienti avevano giudicato la mossa come avida e sfruttatrice da parte di BMW.

Mentre in app e giochi le microtransazioni sono sopportate dagli utenti a malincuore e solo se molto ben implementate, nelle auto questa strategia commerciale risulta difficile da giustificare. Non si tratta infatti di funzioni software, servizi e aggiornamenti che richiedono un lavoro costante del costruttore, bensì di componenti e funzionalità hardware già integrate nella vettura, già comprata e pagata dal cliente, che si vede però costretto a pagare ulteriormente per poterne disporre.

Così chi paga la microtransazione o meglio l’abbonamento per i sedili riscaldati della sua BMW, elimina il blocco software del costruttore che ne impedisce il funzionamento per tutti i clienti che invece scelgono di non pagare. L’offerta è stata avvistata in Germania, Regno Unito, Nuova Zelanda e Sudafrica al prezzo di 18 dollari per un mese, oppure scontato a 180 dollari per un anno, 300 dollari per tre anni infine 415 dollari per l’accesso illimitato.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.